Зеленский предложил Facebook открыть офис в Киеве

Президент уверен в том, что Украина займет первое место в Европе по реализации цифровых услуг, и анонсировал создание электронной таможни, а также цифровую перепись украинцев.

Цифровизация – это приоритет Украины и одна из "крутых" реформ, которая активно воплощается в нашей стране. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеоконференции с главным операционном директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом, сообщает пресс-служба государства.

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По словам главы государства, перечень электронных услуг в Украине будет расширяться.

"Есть несколько амбициозных целей: электронная таможня, парламентские и президентские выборы, цифровая перепись граждан", – перечислил Зеленский.

Глава государства пригласил представителей Facebook посетить мероприятие "Действие. Саммит", который состоится в Киеве 29 ноября.

"Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", – считает он.

Также президент предложил представителям Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине.

В ответ Шерил Сэндберг заявила, что компания, которую она представляет, стремится предоставлять лучшие услуги и поддержку пользователям из Украины.

"Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", – отметила Сэндберг.

Ник Клегг добавил, что благодаря работе компании в мире было сорвано 150 операций, касающихся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и влияния на общественное мнение, среди которых 18 – в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский во время недавнего визита в Вашингтон встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном. Во время встречи президент заявил, что Украина должна снова стать космической державой.

Также глава государства представил в Вашингтоне план трансформации Украины, состоящий из 80 проектов на общую сумму 277 млрд долларов.

Вместе с тем, Фокус выяснил, что ни в Министерстве экономики Украины, ни в Офисе президента нет презентованного Зеленским в США "Плана трансформации Украины" на 277 миллиардов долларов.