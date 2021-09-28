Зеленський запропонував Facebook відкрити офіс у Києві

Президент упевнений в тому, що Україна посяде перше місце в Європі з реалізації цифрових послуг, та анонсував створення електронної митниці, а також цифровий перепис українців.

Цифровізація — це пріоритет України й одна з "крутих" реформ, яка активно втілюється в нашій країні. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час відеоконференції з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг і віце-президентом Facebook Ніком Клеггом, повідомляє пресслужба держави.

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За словами глави держави, перелік електронних послуг в Україні буде розширюватися.

"Є кілька амбітних цілей: електронна митниця, парламентські та президентські вибори, цифровий перепис громадян", — перерахував Зеленський.

Глава держави запросив представників Facebook відвідати захід "Дія. Саміт", який відбудеться в Києві 29 листопада.

"Це було б серйозною підтримкою діджитал-напрямку в Україні. Ми впевнені, що будемо першими в Європі з реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже хорошим сигналом", — вважає він.

Також президент запропонував представникам Facebook розглянути можливість відкриття офісу компанії в Україні.

У відповідь Шеріл Сендберг заявила, що компанія, яку вона представляє, прагне надавати кращі послуги і підтримку користувачам з України.

"Це позначається в різних діях компанії, враховуючи нещодавній запуск Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємося в майбутньому зміцнити нашу співпрацю", — зазначила Сендберг.

Нік Клегг додав, що завдяки роботі компанії в світі були зірвані 150 операцій, які стосуються поширення дезінформації про пандемію COVID-19 і впливу на громадську думку, серед яких 18 — в Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту у Вашингтон зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном. Під час зустрічі президент заявив, що Україна повинна знову стати космічною державою.

Також глава держави представив у Вашингтоні план трансформації України, що складається з 80 проєктів на загальну суму 277 млрд доларів.

Разом із тим, Фокус з'ясував, що ні в Міністерстві економіки України, ні в Офісі президента немає презентованого Зеленським у США "Плану трансформації України" на 277 мільярдів доларів.