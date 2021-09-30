Антон Геращенко будет координировать работу Офиса по защите бизнеса при МВД
Для эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей в Министерстве внутренних дел решили создать новый офис.
Министерство внутренних дел создаст Офис по защите бизнеса, курировать который будет советник главы МВД Антон Геращенко, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, целью нового Офиса будет создание более эффективной коммуникации в вопросе защиты прав предпринимателей.
"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по защите бизнеса. Его будет координировать Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", – сообщил Монастырский.
Напомним, в конце августа Антон Геращенко, занимавший должность заместителя руководителя МВД Украины при Арсене Авакове, вернулся в ведомство и стал советником нового главы МВД Дениса Монастырского.
Отметим, Монастырский был помощником Антона Геращенко в Верховной Раде предыдущего созыва (2014-2019 гг). С сентября 2019 года по начало августа 2021 года Геращенко работал заместителем главы МВД.
Арсен Аваков подал в отставку 13 июля, он занимал пост главы МВД на протяжении более семи лет.