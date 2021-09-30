Антон Геращенко будет координировать работу Офиса по защите бизнеса при МВД

Для эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей в Министерстве внутренних дел решили создать новый офис.

Министерство внутренних дел создаст Офис по защите бизнеса, курировать который будет советник главы МВД Антон Геращенко, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По его словам, целью нового Офиса будет создание более эффективной коммуникации в вопросе защиты прав предпринимателей.

"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по защите бизнеса. Его будет координировать Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", – сообщил Монастырский.

Напомним, в конце августа Антон Геращенко, занимавший должность заместителя руководителя МВД Украины при Арсене Авакове, вернулся в ведомство и стал советником нового главы МВД Дениса Монастырского.

Отметим, Монастырский был помощником Антона Геращенко в Верховной Раде предыдущего созыва (2014-2019 гг). С сентября 2019 года по начало августа 2021 года Геращенко работал заместителем главы МВД.

Арсен Аваков подал в отставку 13 июля, он занимал пост главы МВД на протяжении более семи лет.