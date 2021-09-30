Антон Геращенко координуватиме роботу Офісу з захисту бізнесу при МВС
Для ефективної комунікації в справі захисту підприємців у Міністерстві внутрішніх справ вирішили створити новий офіс.
Міністерство внутрішніх справ створить Офіс із захисту бізнесу, який куруватиме радник глави МВС Антон Геращенко, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, метою нового Офісу буде створення ефективнішої комунікації в питанні захисту прав підприємців.
"Я прийняв рішення про створення в структурі МВС Офісу з захисту бізнесу. Його координуватиме Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євген Єнін. Загальний контроль за роботою цієї структури залишаю за собою", — повідомив Монастирський.
Нагадаємо, у кінці серпня Антон Геращенко, який займав посаду заступника керівника МВС України при Арсені Авакові, повернувся у відомство та став радником нового глави МВС Дениса Монастирського.
Зазначимо, Монастирський був помічником Антона Геращенка у Верховній Раді попереднього скликання (2014-2019 рр). З вересня 2019 року по початок серпня 2021 року Геращенко працював заступником глави МВС.
Арсен Аваков подав у відставку 13 липня, він займав пост глави МВС протягом більш ніж семи років.