Антон Геращенко координуватиме роботу Офісу з захисту бізнесу при МВС

Для ефективної комунікації в справі захисту підприємців у Міністерстві внутрішніх справ вирішили створити новий офіс.

Міністерство внутрішніх справ створить Офіс із захисту бізнесу, який куруватиме радник глави МВС Антон Геращенко, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За його словами, метою нового Офісу буде створення ефективнішої комунікації в питанні захисту прав підприємців.

"Я прийняв рішення про створення в структурі МВС Офісу з захисту бізнесу. Його координуватиме Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євген Єнін. Загальний контроль за роботою цієї структури залишаю за собою", — повідомив Монастирський.

Нагадаємо, у кінці серпня Антон Геращенко, який займав посаду заступника керівника МВС України при Арсені Авакові, повернувся у відомство та став радником нового глави МВС Дениса Монастирського.

Зазначимо, Монастирський був помічником Антона Геращенка у Верховній Раді попереднього скликання (2014-2019 рр). З вересня 2019 року по початок серпня 2021 року Геращенко працював заступником глави МВС.

Арсен Аваков подав у відставку 13 липня, він займав пост глави МВС протягом більш ніж семи років.