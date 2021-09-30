В Одессе депутат предложил выдавать "паспорта неграждан" сторонникам России (видео)

Депутат Одесского горсовета от "Евросолидарности" Андрей Вагапов сожалеет, что в Украине в 2014 году не был введен "режим хунты".

В Украине необходимо ввести так называемые "паспорта неграждан" ("серые" паспорта) для тех людей, которые лояльно относятся к Российской Федерации или симпатизирует ей. Об этом в эфире телеканала DumskayaTV заявил депутат Одесского горсовета от партии "Евросолидарность" Андрей Вагапов.

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"Если бы в Украине в 2014-2016 годах был введен "режим хунты", – жесткого тоталитаризма и перехода управления к военным, – то война закончилась бы нашей победой в 2016 году. Но, к сожалению, не пошли на такой шаг, потому что это повлекло бы гораздо большее количество жертв среди мирного населения. Иногда следует принимать непопулярные решения, которые бы принесли пользу и результат", – считает он.

На предложение ведущих "вывозить" из Украины всех, кто до сих пор поддерживает Россию, Вагапов озвучил альтернативный вариант.

"Вывозить не нужно, надо просто ввести "паспорт негражданина Украины", как это сделано в Латвии, Литве, Эстонии. Мы давно должны были сделать данный шаг", – заявил депутат.

[ + – ] Заявление Андрея Вагапова – видео с 12.15

Что такое "серый паспорт"

В 1992 году Российская Федерация приняла закон, согласно которому все граждане СССР, жившие за пределами России, остались без гражданства.

В Эстонии и других прибалтийских странах появилось большое количество бывших советских граждан, у которых не было гражданства ни одного из государств. Лишь в Эстонии их насчитывалось почти полмиллиона человек.

В связи с этим власти этой страны начали выдавать таким людям так называемые "серые паспорта".

Обладатели таких документов имели ряд прав, но были и определенные ограничения:

имели право голосовать на местных выборах, ездить без визы по Шенгенской зоне и в РФ;

обладали правом получения социальных услуг, общего образования и могли рассчитывать на место в детсаду для своего ребенка;

не могли голосовать и баллотироваться на выборах в парламент, работать на государственных должностях, в местном самоуправлении, а также служить в армии.

за границей гражданам с такими паспортами не была гарантирована защита со стороны дипломатов Эстонии;

не имели права работать и учиться в странах Евросоюза.

Напомним, 22 сентября президент Владимир Зеленский пообещал ввести двойное гражданство в Украине.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о негативных последствиях двойного гражданства.

А глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина разрешит двойное гражданство со странами Евросоюза, но не с Россией.