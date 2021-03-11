"Должно быть одно": Разумков рассказал о негативных последствиях двойного гражданства

Чиновники должны иметь одно гражданство, чтобы не возникало вопросов об их лояльности к Украине, считает спикер ВР.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против введения двойного гражданства в Украине, опасаясь негативных последствий. Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Как напомнил Дмитрий Разумков, сейчас в Конституции Украины прописано единственное гражданство, а чтобы это изменить, нужно вносить правки именно в Основной закон. Руководитель Верховной Рады не поддерживает подход, который секретарь Алексей Данилов озвучил после заседания СНБО.

"Мое личное мнение – гражданство должно быть одно", — подчеркнул политик.

По словам Дмитрия Разумкова, жители некоторых украинских областей, особенно на Западе, хотели бы получить паспорт другой страны. Он опасается, что множественное гражданство серьезно навредит Украине. Отдельное внимание народный депутат уделил статусу государственных служащих.

"Боюсь, что если мы его легитимизируем, то можем получить больше негативных последствий, нежели позитивных", — отметил спикер Верховной Рады. — "Сегодня у нас любой гражданин может иметь под подушкой паспорт другого государства, в том числе чиновник. А это не правильно. Потому что если чиновник работает на страну и народ, тогда возникает вопрос, на какую страну и на какой народ он работает".

Ранее Алексей Данилов заявил, что СНБО поручил Кабмину за два месяца разработать законопроект о двойном гражданстве чиновников и депутатов. Документ будет регулировать процесс и определять, кто имеет право на еще один паспорт. Секретарь Совета призвал госслужащих избавить от неукраинских гражданств, "чтобы не навлекать на себя неприятности" в будущем.

Сообщали также, что 4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о двойном гражданстве.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что в Украине планируют разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза и другими союзными государствами. Россия станет исключением. По его словам, правительство готовится ввести ограничения для людей с двойным гражданством, чтобы не допустить злоупотреблений этим статусом.