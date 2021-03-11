"Має бути одне": Разумков розповів про негативні наслідки подвійного громадянства

Чиновники повинні мати одне громадянство, щоб не виникало питань про їхню лояльність до України, вважає спікер ВР.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виступив проти введення подвійного громадянства в Україні, побоюючись негативних наслідків. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Як нагадав Дмитро Разумков, наразі в Конституції України прописано єдине громадянство, а щоб це змінити, потрібно вносити правки саме в Основний закон. Керівник Верховної Ради не підтримує підхід, який секретар Олексій Данилов озвучив після засідання РНБО.

"Моя особиста думка — громадянство повинне бути одне", — підкреслив політик.

За словами Дмитра Разумкова, жителі деяких українських областей, особливо на Заході, хотіли б отримати паспорт іншої країни. Він побоюється, що множинне громадянство серйозно зашкодить Україні. Окрему увагу народний депутат приділив статусу державних службовців.

"Боюся, що якщо ми його легітимізуємо, то можемо отримати більше негативних наслідків, ніж позитивних", — зазначив спікер Верховної Ради. — "Сьогодні в нас будь-який громадянин може мати під подушкою паспорт іншої держави, у тому числі чиновник. А це не правильно. Бо якщо чиновник працює на країну і народ, тоді виникає запитання, на яку країну і на який народ він працює".

Раніше Олексій Данилов заявив, що РНБО доручила Кабміну за два місяці розробити законопроект про подвійне громадянство чиновників і депутатів. Документ регулюватиме процес і визначатиме, хто має право на ще один паспорт. Секретар Ради закликав держслужбовців позбавитися від неукраїнських громадянств, "щоб не накликати на себе неприємності" в майбутньому.

Повідомляли також, що 4 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО України про подвійне громадянство.

Голова МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що в Україні планують дозволити подвійне громадянство з країнами Євросоюзу та іншими союзними державами. Росія стане винятком. За його словами, уряд готується ввести обмеження для людей з подвійним громадянством, щоб не допустити зловживань цим статусом.