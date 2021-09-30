В Одесі депутат запропонував видавати "паспорти негромадян" прихильникам Росії (відео)

Депутат Одеської міськради від "Євросолідарності" Андрій Вагапов шкодує, що в Україні у 2014 році не був введений "режим хунти".

В Україні необхідно ввести так звані "паспорти негромадян" ("сірі" паспорти) для тих людей, які лояльно ставляться до Російської Федерації або симпатизує їй. Про це в ефірі телеканалу DumskayaTV заявив депутат Одеської міськради від партії "Євросолідарності" Андрій Вагапов.

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"Якби в Україні у 2014-2016 роках був введений "режим хунти", — жорсткого тоталітаризму і переходу управління до військових, — то війна закінчилася б нашою перемогою у 2016 році. Але, на жаль, не пішли на такий крок, тому що це спричинило б набагато більшу кількість жертв серед мирного населення. Іноді варто ухвалити непопулярні рішення, які б принесли користь і результат", — вважає він.

На пропозицію ведучих "вивозити" з України всіх, хто досі підтримує Росію, Вагапов озвучив альтернативний варіант.

"Вивозити не потрібно, треба просто ввести "паспорт негромадянина України", як це зроблено в Латвії, Литві, Естонії. Ми давно повинні були зробити цей крок", — заявив депутат.

[ + – ] Заява Андрія Вагапова — відео з 12.15

Що таке "сірий паспорт"

У 1992 році Російська Федерація ухвалила закон, згідно з яким усі громадяни СРСР, які жили за межами Росії, залишилися без громадянства.

В Естонії та інших прибалтійських країнах з'явилася велика кількість колишніх радянських громадян, у яких не було громадянства жодної з держав. Лише в Естонії їх налічувалося майже пів мільйона людей.

У зв'язку з цим влада цієї країни почала видавати таким людям так звані "сірі паспорти".

Володарі таких документів мали ряд прав, але були і певні обмеження:

мали право голосувати на місцевих виборах, їздити без візи по Шенгенській зоні і в РФ;

володіли правом отримання соціальних послуг, загальної освіти і могли розраховувати на місце в дитсадку для своєї дитини;

не могли голосувати і балотуватися на виборах до парламенту, працювати на державних посадах, у місцевому самоврядуванні, а також служити в армії.

за кордоном громадянам з такими паспортами був гарантований захист з боку дипломатів Естонії;

не мали права працювати і навчатися в країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський пообіцяв ввести подвійне громадянство в Україні.

У свою чергу, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про негативні наслідки подвійного громадянства.

А глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна вирішить подвійне громадянство з країнами Євросоюзу, але не з Росією.