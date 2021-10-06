"У меня много было офшоров, сейчас на жене один с Сейшел", - Арахамия (видео)

По словам главы фракции СН, существуют "разные виды офшоров". Он заверил, что многие мировые миллиардеры хранят в них свое имущество.

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит ничего плохого в офшорах Владимира Зеленского. Об этом нардеп заявил во время брифинга в Раде.

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По его словам, в расследовании "Слидство.Инфо" говорится об офшорах Владимира Зеленского 9-летней давности, когда он еще не работал на государственной службе.

Давид Арахамия назвал офшоры "нормальным процессом" и отметил, что на его жену на Сейшельских островах сейчас зарегистрирована подобная компания.

"Я еще не посмотрел, честно говоря. Ну, там же история, которой 9 лет назад, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря… Офшоры – это две вещи.. У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс", — продолжил нардеп в ходе брифинга.

Давид Арахамия в ходе общения с журналистами назвал положительную и отрицательную стороны офшоров.

Положительная сторона офшорных фирм, как утверждает глава фракции "Слуга народа", это международная юрисдикция, и привел в пример мировых миллиардеров, которые имеют похожие компании и хранят в них свое имущество.

"Негативная сторона — потенциальные манипуляции с налогами. С этим нужно бороться", — продолжил Арахамия и напомнил, что "Слуга народа" приняла "антиоффшорный" законопроект №1210, который вступит в силу с 1 января.

В документе прописано, что гражданам не надо будет избавляться или скрывать свои офшорные компании. Достаточно будет их официально задекларировать и уплатить налоги от дохода в Украине.

[ + – ] Арахамия прокомментировал офшоры Зеленского

Офшоры Зеленского — расследование Pandora Papers

Международные журналисты обнародовали Pandora Papers, в которых есть информация про офшоры Владимира Зеленского. В своем расследовании журналисты показали, что бенефициаром одной из офшорных фирм является Елена Зеленская, которая продолжает получать дивиденды. Помимо этого, на офшоры Зеленского могли перечислить $40 млн от компаний, связанных с Игорем Коломойским.

В Офисе президента отреагировали на расследование Pandora Papers и заявили, что в информации про офшоры Зеленского нет никаких компрометирующих данных.

По данным Pandora Papers, одна из офшорных компаний, связанных с Игорем Коломойским, получила от "ПриватБанка" кредиты на $350 млн.