"У мене багато було офшорів, зараз на дружині один із Сейшелів", — Арахамія (відео)

За словами голови фракції СН, існують "різні види офшорів". Він запевнив, що багато світових мільярдерів зберігають у них своє майно.

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить нічого поганого в офшорах Володимира Зеленського. Про це нардеп заявив під час брифінгу в Раді.

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За його словами, у розслідуванні "Слідство.Інфо" йдеться про офшори Володимира Зеленського 9-річної давності, коли він ще не працював на державній службі.

Давид Арахамія назвав офшори "нормальним процесом" і зазначив, що на його дружину на Сейшельських островах зараз зареєстрована подібна компанія.

"Я ще не подивився, чесно кажучи. Ну, там же історія, якій 9 років, коли це було в бізнесі. Я не бачу, чесно кажучи ... Офшори — це дві речі .. У мене, до речі, багато було офшорів. Я це відкрито в декларації навіть показав. Зараз на дружині один офшор із Сейшелів. Це нормальний процес", — продовжив нардеп під час брифінгу.

Давид Арахамія в ході спілкування з журналістами назвав позитивну і негативну сторони офшорів.

Позитивна сторона офшорних фірм, як стверджує голова фракції "Слуга народу", це міжнародна юрисдикція, і навів як приклад світових мільярдерів, які мають схожі компанії і зберігають у них своє майно.

"Негативна сторона — потенційні маніпуляції з податками. З цим потрібно боротися", — продовжив Арахамія і нагадав, що "Слуга народу" ухвалила "антиофшорний" законопроєкт №1210, який вступить у силу з 1 січня.

У документі прописано, що громадянам не треба буде позбавлятися офшорних компаній або приховувати їх. Досить буде їх офіційно задекларувати і сплатити податки від доходу в Україні.

[ + – ] Арахамія прокоментував офшори Зеленського

Офшори Зеленського — розслідування Pandora Papers

Міжнародні журналісти оприлюднили Pandora Papers, у яких є інформація про офшори Володимира Зеленського. У своєму розслідуванні журналісти показали, що бенефіціаром однієї з офшорних фірм є Олена Зеленська, яка продовжує отримувати дивіденди. Крім цього, на офшори Зеленського могли перерахувати $40 млн від компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським.

В Офісі президента відреагували на розслідування Pandora Papers і заявили, що в інформації про офшори Зеленського немає ніяких компрометувальних даних.

За даними Pandora Papers, одна з офшорних компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським, отримала від "ПриватБанку" кредити на $350 млн.