И Хатия с ним. Почему Михеил Саакашвили не нашел себе места в украинской политике

Почему у Михеила Саакашвили не сложилась политическая карьера в Украине и что его ждет в Грузии.

Путь в украинскую политику грузина Михеила Саакашвили оказался долгим и тернистым. Во времена президентства Петра Порошенко он мог занять кресло первого вице-премьера или войти в учебники истории как один из авторов украинских реформ при Владимире Зеленском, но в конце концов оказался ненужным им обоим. Гражданин Украины Саакашвили, которому наш паспорт вручали дважды, сейчас находится в грузинской тюрьме, и неизвестно, когда выйдет оттуда.

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Михеил Саакашвили снова в Грузии. Громкое задержание

4 октября 2021 года к зданию тюрьмы в грузинском городе Рустави вышли около 3 тыс. сторонников экс-президента страны Михеила Саакашвили. Они протестовали против задержания политика, арестованного накануне в Тбилиси, взятие его под стражу называли политическим решением и требовали немедленного освобождения.

Одна из участниц — бывшая начальница Национальной полиции Украины, а ныне представительница оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе. По ее словам, накануне протеста она встретилась с Саакашвили в тюрьме, покидать Грузию он не собирается, настроен бороться за демократию: "Он очень рад, что в Грузии, что около грузинского народа. Михеил знал обо всех рисках". Сторонники экс-президента уверены, что в тюрьме для грузинской власти он более неудобен, чем на свободе за границей.

В грузинских реформах он проявил себя как бульдозер, а в украинской политике себя не нашел Олесь Доний

После восьмилетнего перерыва Михеил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября, накануне местных выборов. "Доброе утро, Грузия, уже из Грузии", — написал Саакашвили в Facebook. Его ближайшие соратники говорят, что не знали о деталях возвращения экс-президента. Местные медиа пишут, что Саакашвили пересек границу нелегально, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера, перевозящего свежую зелень на пароме Одесса — Поти. После на этом же авто он доехал до Тбилиси, где его и задержала полиция.

Причина — несколько уголовных дел в отношении Саакашвили, в том числе о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, а также растрате на личные нужды $2,9 млн бюджетных средств. К тому же заочно грузинский суд уже приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за избиение бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005-м, а также за злоупотребление властью при помиловании бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани.

На фото, сделанных сразу после задержания, Михеил Саакашвили находится в наручниках и в сопровождении двух полицейских, при этом улыбается. Через адвокатов передает, что его преследуют по политическим мотивам, требует освобождения и до того времени, пока этого не произойдет, объявил голодовку. Как гражданина Украины Саакашвили посетил украинский консул — от возможной экстрадиции политик отказался.

Саакашвили, Ющенко, Аваков, Порошенко… Чужой среди своих

История отношений Михеила Саакашвили с Украиной длится со студенческой скамьи. Именно в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко он познакомился с некоторыми представителями нынешней украинской власти. Во время Оранжевой революции 2004 года поддерживал кандидата в президенты Виктора Ющенко, а Ющенко — Саакашвили в 2008-м во время агрессии России в отношении Грузии. В 2013–2014 годах Саакашвили несколько раз бывал в Украине на Майдане, а после победы Революции достоинства переехал в Киев, заявив, что готов помогать Украине и лично Петру Порошенко. От должностей долго отказывался, заявляя, что выходить из грузинского гражданства не планирует. Но в мае 2015-го все-таки получил украинский паспорт и возглавил Одесскую областную государственную администрацию (ОГА). Вскоре за это Грузия лишила Саакашвили своего гражданства.

Сторонники экс-президента уверены, для власти в грузинской тюрьме он более неудобен, чем на свободе за границей

На тот момент он полностью погрузился в украинскую политику, обещал сделать Одессу столицей Причерноморья, боролся с коррупционерами и криминальными авторитетами в регионе, ремонтировал дороги. Но со временем Михеилу Саакашвили стало тесно в границах Одесской области, он начал конфликтовать на наивысшем уровне. Сначала с олигархом Игорем Коломойским, затем с представителями власти. Тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова он назвал вором, а президента Петра Порошенко — лжецом, готовым отказаться от демократии и стремящимся узурпировать власть. Те в ответ начали обвинять его в популизме, доверие к нему падало. Накануне отставки с поста главы Одесской ОГА в ноябре 2016 года, по данным опроса группы "Рейтинг", уровень поддержки Саакашвили как политика составлял 22%. За год до того показатель был вдвое больше.

[ + – ] ОЦЕНИВАЛ ВСЕ РИСКИ. Экс-президент Грузии находится в тюрьме города Рустави, в 30 км от Тбилиси Фото: Getty Images

"Для украинской политики он чудак, да и для мировой — тоже. Он нестандартный, выбивается из общего ряда. В грузинских реформах он проявил себя как бульдозер, а в украинской политике себя не нашел", — считает Олесь Доний, соратник Саакашвили по созданной грузинским президентом политической силе "Движение новых сил". В 2016-м Саакашвили лишился должности, а в 2017-м — украинского паспорта. Гражданство у него забрали "из-за недостоверных данных, приведенных при его получении". После этого он несколько раз пытался вернуть документ, прорывался в окружении соратников в Украину со стороны Польши, не проходя пограничного контроля, после этого убегал по крыше здания в центре Киева от представителей СБУ перед депортацией, но тщетно — политику пришлось жить в Европе.

Вторая попытка Михеила Саакашвили

В Киев Саакашвили вернулся в мае 2019-го, когда новоизбранный президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Еще до победы на выборах журналисты спрашивали у Зеленского, будет ли тот сотрудничать с бывшим советником Петра Порошенко, на что он отвечал, что, дескать, Саакашвили защищает демократию в Европе и имеет хороший опыт борьбы с коррупцией. В результате бывший президент Грузии получил пусть и небольшую, но должность — возглавил Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, а вскоре основал еще и общественную организацию "Офис простых решений и результатов". Все это время Саакашвили часто появлялся в эфирах политических ток-шоу, делал громкие заявления в привычной для него манере, но результатов работы видно не было.

Украина вряд ли захочет ссориться с Грузией из-за одного политика

"Сначала Зеленский использовал Саакашвили как элемент борьбы с Порошенко, вернув ему гражданство. Затем на Банковой подумали, что Национальный совет реформ сможет стать площадкой для формирования политических месседжей, удобных Зеленскому, но, когда хорошо заработал механизм РНБО, Саакашвили стал ненужным. Как сказал классик: "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить", — говорит Виктор Бобыренко, политтехнолог. Он также отмечает, что в Офисе президента пытались ограничить влияние Саакашвили, поскольку из-за его непредсказуемости работать с ним очень сложно. По этой причине в марте текущего года Зеленский уволил Саакашвили. "В Украине он сбитый летчик — у него нет поддержки, сторонники слабы. Тут он просто бывший политик. Но Саакашвили так жить не привык, ему важно быть в активной политике, он захотел изменить свою жизнь кардинально, поэтому и поехал в Грузию", — уверен Бобыренко.

Грузинская демократия

Грузинские соратники Саакашвили твердят, что он вовсе не популист и готов пожертвовать собой ради Грузии. Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского национального легиона", участвующего в войне на Донбассе, замечает, что Грузия движется в пророссийском векторе: "Предыстория правящей партии олигарха Бидзина Иванишвили известна — она управляется акционером "Газпрома". Саакашвили поехал в Грузию, чтобы изменить ситуацию. Он сделал все, что должен был сделать для демократической Грузии, а теперь грузины должны доказать, что они хотят жить в демократической стране". По словам Мамулашвили, сейчас перед Грузией стоит вопрос, продолжит ли она путь евроинтеграции или останется под влиянием России.

[ + – ] ХАТИЯ НА БАРИКАДАХ. Соратница Саакашвили Хатия Деканоидзе заявляет о политическом преследовании лидера Фото: Getty Images

Дело в том, что после прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборов в Грузии не прекращается политический кризис. При посредничестве Европейского союза власть и оппозиция договорились, что если 2 октября 2021 года партия власти "Грузинская мечта" на местных выборах наберет меньше 43% голосов избирателей, в стране назначат досрочные парламентские выборы. Для этого Саакашвили как раз и поехал на родину. Но итоговые цифры для оппозиции оказались неожиданными: "Грузинская мечта" набрала 46,56%голосов, в то время как соратники Саакашвили из "Единого национального движения" — 30,7%.

По мнению грузинских политологов, приезд бывшего президента активизировал не только сторонников оппозиции, но и власти — люди с большей охотой пошли голосовать. При этом у сторонников Саакашвили все-таки есть промежуточные победы. Например, в больших городах состоятся вторые туры, а в некоторых из них, например, Батуми и Зугдиди, кандидаты от оппозиции опережают провластных представителей. В Кутаиси Хатия Деканоидзе набрала 43% голосов. Но даже если второй тур принесет победу отдельным представителям "Единого национального движения", он вряд ли изменит ситуацию в целом — чтобы взять реванш, сторонникам Саакашвили придется ждать президентских выборов в 2023 году или парламентских — в 2024-м. Все это время экс-президент, вероятно, будет сидеть в тюрьме.

Двухсторонние отношения: Саакашвили и Зеленский

На задержание Михеила Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский отреагировал прохладно, отметив, что каждый день освобождает своих граждан, так что и Михеила страна не бросит. Об этом он сказал на пресс-конференции в Трускавце, где собрались депутаты от "Слуги народа", в том числе гражданская жена Саакашвили Елизавета Ясько.

[ + – ] ЛИШЕН ПОКРОВИТЕЛЬСТВА. США не требуют освободить Саакашвили, а лишь просят соблюдать его права Фото: Getty Images

Будут ли действия президента формальностью или настоящей борьбой за возвращение, ныне сказать трудно. Украинские дипломаты действительно каждый день борются за права тысяч украинских граждан, попавших в сложную ситуацию за границей. Часто они не выдвигают требований освободить человека, но обеспечивают ему правовую и медицинскую помощь, а после вынесения приговора просят перевести осужденного в Украину для отбывания наказания. Но вряд ли Саакашвили ожидает от Украины такой поддержки — он хочет слышать политические заявления, а таковых нет.

Причин тому несколько. Первая — неоднозначное отношение к его личности. Вторая — нежелание ссориться с Грузией из-за одного политика. Напомним, что после назначения Саакашвили в мае 2020 года главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Грузия отозвала своего посла из Киева, а президент страны Саломе Зурабишвили потребовала от Зеленского его экстрадиции. Поэтому неудивительно, что теперь официальный Киев выдвигает лишь требование судить Саака­швили непредвзято, а в контексте его преследования наш МИД обещает не вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Спасти политика-революционера может разве что давление Запада. Но ЕС и США также ограничились скупыми заявлениями о справедливом отношении к политику и соблюдении его прав.

Михеил Саакашвили и Украина:

экс-президент Грузии (2004–2013) и украинский политик

2004

Во время протестов в 2004 году поддерживал кандидата в президенты Виктора Ющенко, в 2013–2014-м — демократические силы. После победы на президентских выборах Петра Порошенко Саакашвили заявил, что собирается помогать ему с реформами.

13 февраля 2015

Назначен председателем Консультативного международного совета реформ, в сфере его компетенции — переговоры о поставках в Украину оборонительного оружия.

26 мая 2015

Получил гражданство Украины указом Петра Порошенко.

[ + – ] Михеил Саакашвили и Петр Порошенко Фото: УНИАН

30 мая 2015

Назначен председателем Одесской областной государственной администрации.

16 декабря 2015

Публичный конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

[ + – ] Михеил Саакашвили обвиняет Арсена Авакова

9 ноября 2016

Отставка с должности председателя Одесской ОГА.

28 февраля 2017

Регистрация партии Саакашвили "Рух нових сил".

26 июля 2017

Лишен гражданства Украины "из-за недостоверных данных, приведенных при его получении".

10 сентября 2017

Пересек польско-украинскую границу, после чего суд признал его виновным в административном нарушении — незаконном пересечении границы.

5 декабря 2017

Первая попытка полиции задержать Саакашвили. Политик прятался на крыше здания, после чего его таки вывели в полицейский автобус. Но приверженцы заблокировали транспорт и освободили Михо.

[ + – ] Михеил Саакашвили: в 2017-м от преследователей уходил по крышам

12 февраля 2018

Задержан в ресторане "Сулугуни" в Киеве, после чего его депортировали в Польшу.

28 мая 2019

Вновь получил украинское гражданство после прихода президента Владимира Зеленского.

Важно

Две любви Михеила Саакашвили: Сандра Рулофс и Лиза Ясько

7 мая 2020

Назначен председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

4 марта 2021

Уволен с должности

[ + – ] Михеил Саакашвили уволен с должности главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины в марте 2021 Фото: Getty Images

До сегодняшнего дня

Возглавляет Офис простых решений и результатов.