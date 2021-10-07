"Только сейчас почувствовал, что перестал быть частью команды Зеленского", - Разумков (видео)

Экс-спикер Рады в комментарии Фокусу заявил, что его ценности с 2019 года остаются неизменными, тогда как у части команды президента они трансформировались.

Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он только в последние несколько недель почувствовал, что больше не является частью команды президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в кулуарах парламента отвечая на соответствующий вопрос журналистки Фокуса.

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"Только сейчас почувствовал. Не только после голосования, но и перед. В последние две-три недели или сколько там у нас…", — заявил экс-спикер Рады.

Отвечая на вопрос журналистки Фокуса о своих ощущениях после отзыва с должности председателя парламента Разумков подчеркнул, что команда строится на ценностях.

"Если у части команды меняются ценности, а ты остаешься на них, то вопрос кто перестал быть частью команды. Команда может стать меньше. Но я свои ценности не меняю, потому я считаю, что я — та команда, которая была в 2019 году. Да, не все получилось. С объективных, субъективных причин. В том числе и из-за моих ошибок. Это нужно признавать, исправлять и двигаться дальше", — отметил Разумков.

[ + – ] Разумков: "Я - та команда, которая была в 2019 году"

Отметим, ранее Дмитрий Разумков отвечая на вопрос Фокуса заявил, что они с президентом Владимиром Зеленским никогда не были друзьями. В ходе брифинга экс-глава парламента также намекнул на то, что у него есть президентские амбиции.

Дмитрия Разумкова сняли с должности спикера Верховной Рады 7 октября. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа.