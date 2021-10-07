"Тільки зараз відчув, що перестав бути частиною команди Зеленського", — Разумков (відео)

Ексспікер Ради в коментарі Фокусу заявив, що його цінності з 2019 року залишаються незмінними, тоді як у частині команди президента вони трансформувалися.

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що він тільки в останні кілька тижнів відчув, що більше не є частиною команди президента Володимира Зеленського. Про це він сказав у кулуарах парламенту, відповідаючи на відповідне запитання журналістки Фокуса.

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"Тільки зараз відчув. Не тільки після голосування, а й перед. В останні два-три тижні або скільки там у нас..." — заявив ексспікер Ради.

Відповідаючи на питання журналістки Фокуса про свої відчуття після відкликання з посади голови парламенту, Разумков підкреслив, що команда будується на цінностях.

"Якщо в частині команди міняються цінності, а ти залишаєшся на них, то питання, хто перестав бути частиною команди. Команда може стати меншою. Але я свої цінності не змінюю, тому я вважаю, що я — та команда, яка була у 2019 році. Так, не все вийшло. З об'єктивних, суб'єктивних причин. У тому числі й через мої помилки. Це потрібно визнавати, виправляти та рухатися далі", — зазначив Разумков.

[ + – ] Разумков: "Я — та команда, яка була у 2019 році"

Відзначимо, раніше Дмитро Разумков, відповідаючи на питання Фокуса, заявив, що вони з президентом Володимиром Зеленським ніколи не були друзями. У ході брифінгу ексглава парламенту також натякнув на те, що в нього є президентські амбіції.

Дмитра Разумкова зняли з посади спікера Верховної Ради 7 жовтня. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи.