"Слуга народа" может рассмотреть лишение Разумкова мандата в ноябре, - Корниенко (видео)

По словам главы партии, вопрос отзыва мандата народного депутата и экс-спикера Верховной Рады может быть включен в повестку планового съезда политсилы.

Во время планового съезда партии "Слуга народа" в середине ноября члены политической силы могут рассмотреть вопрос о лишении экс-спикера Верховной Рады мандата народного депутата. Об этом в ходе брифинга в кулуарах парламента в четверг, 7 октября, сообщил глава партии Александр Корниенко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы планируем съезд партии где-то в середине ноября (…) Внеочередной срочный съезд мы собирать вряд ли будем, я пока не вижу такой перспективы. На плановом съезде такие вопросы (об отзыве мандата у Разумкова — ред.) могут ставить делегаты, это нормально. Мы будем их обсуждать. Параллельно изучим практику, как мыслит ЦИК в этом направлении. Это действительно нестандартная ситуация", — сказал Корниенко.

По его словам, до этого на съездах решались вопросы, касающиеся отзыва мандатов у народных депутатов, которые вышли из фракции или были из нее исключены.

"А чтобы лишать, когда человека кем-то назначили (Разумков вышел из фракции, когда он был назначен спикером парламента — ред.) — такого еще не было. Будем консультироваться, если такие вопросы возникнут. Пока такие вопросы не включены в повестку дня", — рассказал глава партии.

[ + – ] Заявление Корниенко касательно лишения Разумкова мандата

Напомним, 7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера парламента. За такое решение проголосовали 284 народных депутата.

Тем временем глава фракции "слуг" в парламенте Давид Арахамия со ссылкой на юристов сообщил, что основания для лишения Разумкова мандата есть.

В свою очередь сам экс-спикер Рады выразил готовность судиться, в случае попытки лишить его мандата.