"Слуга народу" може розглянути позбавлення Разумкова мандата в листопаді, — Корнієнко (відео)

За словами голови партії, питання відкликання мандата народного депутата й ексспікера Верховної Ради може бути внесене до порядку планового з'їзду політсили.

Під час планового з'їзду партії "Слуга народу" в середині листопада члени політичної сили можуть розглянути питання про позбавлення ексспікера Верховної Ради мандата народного депутата. Про це в процесі брифінгу в кулуарах парламенту в четвер, 7 жовтня, повідомив глава партії Олександр Корнієнко.

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"Ми плануємо з'їзд партії десь в середині листопада (...) Позачерговий терміновий з'їзд ми збирати навряд чи будемо, я поки не бачу такої перспективи. На плановому з'їзді такі питання (про відкликання мандата у Разумкова — ред.) можуть ставити делегати, це нормально. Ми будемо їх обговорювати. Паралельно вивчимо практику, як мислить ЦВК у цьому напрямку. Це дійсно нестандартна ситуація", — сказав Корнієнко.

За його словами, до цього на з'їздах вирішувалися питання, що стосуються відкликання мандатів у народних депутатів, які вийшли з фракції чи були з неї виключені.

"А щоб позбавляти, коли людину кимось призначили (Разумков вийшов із фракції, коли він був призначений спікером парламенту — ред.) — такого ще не було. Будемо консультуватися, якщо такі питання виникнуть. Поки такі питання не внесені до порядку денного", — розповів глава партії.

[ + – ] Заява Корнієнка щодо позбавлення Разумкова мандата

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада відкликала Разумкова з посади спікера парламенту. За таке рішення проголосували 284 народні депутати.

Тим часом глава фракції "слуг" у парламенті Давид Арахамія з посиланням на юристів повідомив, що підстави для позбавлення Разумкова мандата є.

Зі свого боку сам ексспікер Ради висловив готовність судитися, в разі спроби позбавити його мандата.