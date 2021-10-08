Разумков заявил о появлении в Раде "БДСМ-коалиции" (видео)
По мнению бывшего спикера, в парламенте появилось объединение, состоящее из "Батькивщины", "Довіри", "Слуг" и группы "Майбутнє".
Бывший председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Наш" заявил о создании в Раде коалиции, состоящей из четырех фракций.
"С другой стороны, мы увидели новую коалицию: "Батькивщина", "Довира", "Слуга" и "Майбутне", — сказал экс-спикер.
После этого ведущий программы Макс Назаров рассмеялся и сказал: "БДСМ!".
"Получается так", — сказал в ответ на это нардеп.
Макс Назаров затем заявил, что речь идет о "50 оттенках коалиции".
В том же эфире парламентарий заявил, что на сегодняшний день не видит оснований для досрочных выборах в законодательный орган.
"Сегодня нет на это оснований. Их можно придумать, но их нет согласно Конституции. Сегодня провести досрочные выборы — это, как говорят коллеги, выстрелить себе в ногу, потому что во время бюджетного процесса объявить досрочные парламентские выборы означает не получить бюджет", — сказал бывший председатель Рады.
Как ранее писал Фокус, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что мог дольше оставаться на своей должности, если был более "конструктивным" и мог уступать своим принципам.
Ранее Фокус сообщал, что Рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.
Дмитрий Разумков также назвал голосование за свою отставку сознательной провокацией, поскольку народные депутаты знали, что нарушают регламент Верховной Рады.