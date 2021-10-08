Разумков заявив про появу в Раді "БДСМ-коаліції" (відео)

На думку колишнього спікера, в парламенті з'явилося об'єднання, що складається з "Батьківщини", "Довіри", "Слуг" і групи "Майбутнє".

Колишній голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Наш" заявив про створення в Раді коаліції, що складається з чотирьох фракцій.

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"З іншого боку, ми побачили нову коаліцію: "Батьківщина", "Довіра", "Слуга" і "Майбутнє", — сказав ексспікер.

Після цього ведучий програми Макс Назаров розсміявся і сказав: "БДСМ!".

"Виходить так", — сказав у відповідь на це нардеп.

Макс Назаров потім заявив, що йдеться про "50 відтінків коаліції".

У тому ж ефірі парламентарій заявив, що на сьогоднішній день не бачить підстав для дострокових виборів у законодавчий орган.

"Сьогодні немає на це підстав. Їх можна вигадати, але їх немає згідно з Конституцією. Сьогодні провести дострокові вибори — це, як кажуть колеги, вистрілити собі в ногу, тому що під час бюджетного процесу оголосити дострокові парламентські вибори означає не отримати бюджет", — сказав колишній голова Ради.

Як раніше писав Фокус, ексспікер Ради Дмитро Разумков вважає, що міг довше залишатися на своїй посаді, якщо був більш "конструктивним" і міг поступатися своїми принципами.

Раніше Фокус повідомляв, що Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади глави парламенту. Рішення підтримали 284 народні депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ та ЄС.

Дмитро Разумков також назвав голосування за свою відставку свідомою провокацією, оскільки народні депутати знали, що порушують регламент Верховної Ради.