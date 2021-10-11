Глава депутатской группы, куда входил Поляков, не верит, что тот употреблял метадон (видео)

Соратники покойного отказываются принимать версию о том, что он принял наркотик сознательно, и требуют объективного расследования.

Народный депутат Украины из группы "Партія "За майбутнє" Антон Поляков, в организме которого после смерти был найден метадон, не употреблял наркотики. Об этом телеграм-каналу "Политика Страны" заявил глава депутатской группы Тарас Батенко.

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"Никаких наркотических средств Антон Поляков не употреблял. Никто такого не наблюдал. Абсолютно здоровый мужчина — энергичный, жизнерадостный жизнелюб, который достаточно жестко отстаивал свою гражданскую позицию в парламентском зале и за его пределами. Потому у нас сразу возникло подозрение, насколько это природная смерть. Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы опросили всех свидетелей, провели независимое объективное расследование и, возможно, будут выяснены какие-то дополнительные обстоятельства. Потому что мы не хотим верить, что это просто обычный сердечный приступ", — заявил Батенко.

По словам парламентария, в последний раз с Антоном Поляковым он виделся во время заседания Рады в четверг, когда решались кадровые вопросы, а также на внеочередном сессионном заседании, подписи за проведение которого фактически собирал Поляков.

"Он собирал подписи для этого заседания три последних месяца. Тяжело ему давались эти подписи, как вы знаете. Там 150 подписей были необходимы для проведения заседания. Это второе такое заседание, которое он собрал. Первое касалось тарифной политики, которое было провалено, потому что "слуги народа" не пришли на него тогда, ни один вопрос не был проголосован. А второе, которое произошло в четверг вечером в 4 часа, где опять-таки был ряд вопросов, которые он выносил на голосование, снова были провалены", — рассказал Батенко.

Глава группы "За майбутнє" отметил, что причина того, что депутаты не проголосовали за предложения Полякова, заключались в отсутствии на сессии депутатов от фракции "Слуга народа", а также в том, что Комитет Рады по вопросам социальной политики отклонил рассмотрение этого вопроса.

Следует отметить, что вышеупомянутый комитет возглавляет депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая, как сообщалось ранее, позитивно оценила смерть нардепа в чате "слуг", поскольку тот являлся "врагом".

Фокус уже приводил слова экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что он не верит в сознательное употребление метадона Антоном Полевиком, прощание с которым началось в Чернигове в 10 часов утра и завершилось пару часов спустя.

Как сообщалось ранее, спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что судебно-медицинская экспертиза установила наличие алкоголя и метадона в крови Полякова. Впрочем, следствию неизвестно каким образом наркотическое вещество оказалось в организме нардепа.