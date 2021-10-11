Голова депутатської групи, куди входив Поляков, не вірить, що той вживав метадон (відео)

Соратники покійного відмовляються вірити у версію, що він прийняв наркотик свідомо, і вимагають об'єктивного розслідування.

Народний депутат України з групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков, в організмі якого після смерті був знайдений метадон, не вживав наркотики. Про це телеграм-каналу "Политика Страны" заявив голова депутатської групи Тарас Батенко.

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"Ніяких наркотичних засобів Антон Поляков не вживав. Ніхто такого не спостерігав. Абсолютно здоровий чоловік — енергійний, життєрадісний життєлюб, який досить жорстко відстоював свою громадянську позицію в парламентській залі і за її межами. Тому в нас відразу виникла підозра, наскільки це природна смерть. Ми звернулися в правоохоронні органи, щоб опитали всіх свідків, провели незалежне об'єктивне розслідування і, можливо, будуть з'ясовані якісь додаткові обставини. Тому що ми не хочемо вірити, що це просто звичайний серцевий напад", — заявив Батенко.

За словами парламентарія, востаннє з Антоном Поляковим він бачився під час засідання Ради в четвер, коли вирішувалися кадрові питання, а також на позачерговому сесійному засіданні, підписи за проведення якого фактично збирав Поляков.

"Він збирав підписи для цього засідання три останніх місяці. Важко йому давалися ці підписи, як ви знаєте. Там 150 підписів були необхідні для проведення засідання. Це друге таке засідання, яке він зібрав. Перше стосувалося тарифної політики, яке було провалено, тому що "слуги народу" не прийшли на нього тоді, жодне питання не було проголосовано. А друге, яке відбулося в четвер увечері о 4 годині, де знову-таки був ряд питань, які він виносив на голосування, знову було провалено", — розповів Батенко.

Голова групи "За майбутнє" зазначив, що причина того, що депутати не проголосували за пропозиції Полякова, полягали у відсутності на сесії депутатів від фракції "Слуга народу", а також у тому, що Комітет Ради з питань соціальної політики відхилив розгляд цього питання.

Варто зазначити, що вищезгаданий комітет очолює депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова, яка, як повідомлялося раніше, позитивно оцінила смерть нардепа в чаті "слуг", оскільки той був "ворогом".

Фокус уже наводив слова ексспікера Ради Дмитра Разумкова про те, що він не вірить у свідоме вживання метадону Антоном Поляковим, прощання з яким почалося в Чернігові о 10 годині ранку і завершилося кілька годин потому.

Як повідомлялося раніше, спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що судово-медична експертиза встановила наявність алкоголю і метадону в крові Полякова. Втім, слідству невідомо, яким чином наркотична речовина опинилася в організмі нардепа.