"Решил не впутывать других людей": таксист, который подвозил Полякова, изменил свои показания

По словам адвоката, после дачи ложных показаний его подзащитного избили в отделении полиции.

Таксист, который подвозил депутата Антона Полякова накануне смерти, изменил свои показания. Об этом в комментарии ТСН сообщил адвокат водителя такси.

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По словам адвоката, его подзащитный солгал, когда сказал, что забрал народного депутата Антона Полякова возле остановки общественного транспорта.

На самом деле, согласно новым данным таксиста, Антона Полякова незадолго до смерти подвезли на другой машине и попросили доставить его домой.

"Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет (избиения — ред.), экспертиза не покажет", — подчеркнул адвокат и добавил, что его подзащитного избили в отделении полиции после дачи ложных показаний.

Правоохранители, как уверяет адвокат, продержали водителя такси в отделении сутки вместо трех часов. К тому же, силовики скрывали от юриста, где допрашивают таксиста и когда его освободят. Несмотря на нарушение законодательства, водитель такси не намерен судиться с полицией.

"Он обычный парень и просто хочет жить", — добавил юрист.

Водитель такси подтвердил и предыдущие свои показания о том, что Антон Поляков сел в его автомобиль в сознании, и через какое-то время у него началась рвота и судороги. Таксист, как уверяет адвокат, намеренно нарушил ПДД, чтобы доставить мужчину в больницу.

ТСН также выяснила, что водитель такси, подвозивший Антона Полякова, имеет уголовное прошлое. С 2017 года мужчина является подсудимым по ч.2 ст. 149 — "Торговля людьми".

"08.11.2017 в 17.00 находясь в аэропорту "Борисполь", совершил перемещение людей через госграницу Украины, с целью их эксплуатации, с использованием обмана, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц. 16.11.2017 года от следственного управления ГУНП поступила информация по факту установления дополнительного эпизода о перемещении 20.10.2017 года в Турцию с целью предоставления сексуальных услуг гражданки В.А.С 1998 г.р.", — говорится в уголовном деле, в котором, по данным журналистов, фигурирует водитель такси.

Ранее Фокус сообщал, что нардеп Антон Поляков умер ночью 8 октября в Киеве. Члену парламентской группы "За Майбутнє" стало плохо в салоне такси, которое правоохранители остановили из-за нарушения ПДД. Водитель такси Hyundai Sonata утверждал, что Антон Поляков остановил машину без вызова такси через специальное приложение, и попросил доставить его в заведение на Березняках.

Позже Фокус рассказывал, что в крови Антона Полякова нашли метадон и алкоголь. По данным МВД, сейчас отрабатываются две версии того, как наркотическое вещество оказалось в организме нардепа — самостоятельный прием метадона или намеренное отравление.

Похороны Антона Полякова состоялись в понедельник, 11 октября, в Чернигове. Церемония прощания проходила в Черниговской филармонии, на которую приехали коллеги Антона Полякова по Верховной Раде.