"Вирішив не вплутувати інших людей": таксист, який підвозив Полякова, змінив свої свідчення

За словами адвоката, після дачі неправдивих свідчень його підзахисного побили у відділенні поліції.

Таксист, який підвозив депутата Антона Полякова напередодні смерті, змінив свої свідчення. Про це в коментарі ТСН повідомив адвокат водія таксі.

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За словами адвоката, його підзахисний збрехав, коли сказав, що забрав народного депутата Антона Полякова біля зупинки громадського транспорту.

Насправді, згідно з новими даними таксиста, Антона Полякова незадовго до смерті підвезли на іншій машині і попросили доставити його додому.

"Він не знав і не міг знати, вони щось вживали, не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортній зупинці, а насправді, йому його підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. Ось і все. Спочатку він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав з зупинки і віз. Ось хлопці його і покарали. Але слідів немає (побиття — ред.), експертиза не покаже", — підкреслив адвокат і додав, що його підзахисного побили у відділенні поліції після дачі неправдивих свідчень.

Правоохоронці, як запевняє адвокат, протримали водія таксі у відділенні добу замість трьох годин. До того ж, силовики приховували від юриста, де допитують таксиста і коли його звільнять. Незважаючи на порушення законодавства, водій таксі не має наміру судитися з поліцією.

"Він звичайний хлопець і просто хоче жити", — додав юрист.

Водій таксі підтвердив і попередні свої свідчення про те, що Антон Поляков сів у його автомобіль у свідомості, і через якийсь час у нього почалася блювота і судоми. Таксист, як запевняє адвокат, навмисно порушив ПДР, щоб доставити чоловіка в лікарню.

ТСН також з'ясувала, що водій таксі, який підвозив Антона Полякова, має кримінальне минуле. З 2017 року чоловік є підсудним за ч.2 ст. 149 — "Торгівля людьми".

"08.11.2017 о 17.00 перебуваючи в аеропорту "Бориспіль", здійснив переміщення людей через держкордон України, з метою їх експлуатації, з використанням обману, скоєно повторно, за попередньою змовою групою осіб. 16.11.2017 року від слідчого управління ГУНП надійшла інформація за фактом встановлення додаткового епізоду про переміщення 20.10.2017 року до Туреччини з метою надання сексуальних послуг громадянки В.А.С 1998 р.н.", — йдеться в кримінальній справі, у якій, за даними журналістів, фігурує водій таксі.

Раніше Фокус повідомляв, що нардеп Антон Поляков помер вночі 8 жовтня в Києві. Члену парламентської групи "За Майбутнє" стало погано в салоні таксі, яке правоохоронці зупинили через порушення ПДР. Водій таксі Hyundai Sonata стверджував, що Антон Поляков зупинив машину без виклику таксі через спеціальний додаток, і попросив доставити його в заклад на Березняках.

Пізніше Фокус розповідав, що в крові Антона Полякова знайшли метадон та алкоголь. За даними МВС, наразі відпрацьовуються дві версії того, як наркотична речовина опинилася в організмі нардепа — самостійний прийом метадону чи навмисне отруєння.

Похорон Антона Полякова відбувся в понеділок, 11 жовтня, у Чернігові. Церемонія прощання проходила в Чернігівській філармонії, на яку приїхали колеги Антона Полякова з Верховної Ради.