Убивать не хотели: доктор Комаровский высказал свою версию смерти Полякова

По мнению известного врача, метадон Полякову подсыпали, но не чтобы убить, а чтобы напугать и дискредитировать.

Умершего депутата Верховной Рады Антона Полякова, в организме которого после смерти нашли метадон, вероятно, хотели не убить, а лишь напугать, подсыпав ему это вещество. Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил доктор Евгений Комаровский.

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Педиатр отметил, что метадон является препаратом, который производят и выпускают фармацевтические заводы, а сами эти таблетки предназначены для наркозависимых. Также вещество обладает рядом побочных эффектов, если мешать его с чем-то еще.

"Метадон — это то, что используют врачи. И действительно метадон совместно с алкоголем может давать опасные для жизни нарушения функций дыхания, угнетение центральной нервной системы. Но говорить о том, что метадон плюс алкоголь — 100% смерть — неправильно", — заявил телеврач, назвав Полякова "светлым и нормальным парнем, никогда в наркомании не замеченным и который не пил бы крепкий алкоголь вприкуску с метадоном".

По мнению Комаровского, вещество Полякову, скорее всего, подсыпали, однако убивать при этом не намеревались.

"Напугать, показать его валяющегося в грязи, дискредитировать, вывезти куда-то и там поучить — это я допускаю", — сказал Комаровский.

Что такое метадон

Метадон — синтетический препарат из группы опиоидов. Его применяют как анальгетик, а также во время заместительной терапии для зависимых от героина. В большей части стран вещество находится под запретом, оборот контролируется государством.

Происходит действие метадона как на психологическом, так и на физиологическом уровнях. При употреблении синтетического наркотика могут проявляться приступы рвоты, нарушения работы сердца, повышенная потливость и активность слюнных желез. Употребление метадона с алкоголем, возможно, усиливает опьянение и может привести к замедлению сердечного ритма, снижению давления

Ранее Фокус сообщал, что в крови Антона Полякова нашли метадон и алкоголь. Следователи после экспертизы рассматривают две версии попадания метадона — самостоятельный прием наркотического вещества или отравление.

11 октября во время прощания с Поляковым в Чернигове глава фракции "Партія "За майбутнє" (в нее входил умерший) Тарас Батенко заявил, что не верит в то, что тот самостоятельно принял метадон. Соратники покойнойного требуют провести объективное расследование.

Напомним, что в ночь на пятницу, 8 октября в Днепровском районе Киева в возрасте 33 лет скончался народный депутат Антон Поляков.