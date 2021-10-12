Вбивати не хотіли: лікар Комаровський висловив свою версію смерті Полякова

На думку відомого лікаря, метадон Полякову підсипали, але не щоб убити, а щоб налякати і дискредитувати.

Померлого депутата Верховної Ради Антона Полякова, в організмі якого після смерті знайшли метадон, імовірно, хотіли не вбити, а лише налякати, підсипали йому цю речовину. Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив лікар Євген Комаровський.

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Педіатр зазначив, що метадон є препаратом, який виробляють і випускають фармацевтичні заводи, а самі ці таблетки призначені для наркозалежних. Також речовина має низку побічних ефектів, якщо змішати його з чимось ще.

"Метадон — це те, що використовують лікарі. І, так, метадон спільно з алкоголем може давати небезпечні для життя порушення функцій дихання, пригнічення центральної нервової системи. Але говорити про те, що метадон плюс алкоголь — 100% смерть — неправильно", — заявив телелікар, назвавши Полякова "світлим і нормальним хлопцем, якого ніколи в наркоманії не помічали і який не пив би міцний алкоголь вприкуску з метадоном".

На думку Комаровського, речовину Полякову, швидше за все, підсипали, однак вбивати при цьому не мали наміру.

"Налякати, показати його лежачим у багнюці, дискредитувати, вивезти кудись і там повчити — це я допускаю", — сказав Комаровський.

Що таке метадон

Метадон — синтетичний препарат з групи опіоїдів. Його застосовують як анальгетик, а також під час замісної терапії для залежних від героїну. У більшості країн речовина знаходиться під забороною, оборот контролюється державою.

Метадон діє як на психологічному, так і на фізіологічному рівнях. При вживанні синтетичного наркотику можуть проявлятися напади блювоти, порушення роботи серця, підвищена пітливість і активність слинних залоз. Вживання метадону з алкоголем, можливо, підсилює сп'яніння і може привести до уповільнення серцевого ритму, зниження тиску.

Раніше Фокус повідомляв, що в крові Антона Полякова знайшли метадон і алкоголь. Слідчі після експертизи розглядають дві версії потрапляння метадону — самостійний прийом наркотичної речовини або отруєння.

11 жовтня під час прощання з Поляковим в Чернігові глава фракції "Партія "За майбутнє" (в неї входив померлий) Тарас Батенко заявив, що не вірить у те, що той самостійно прийняв метадон. Соратники померлого вимагають провести об'єктивне розслідування.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 8 жовтня у Дніпровському районі Києва у віці 33 років помер народний депутат Антон Поляков.