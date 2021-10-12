Миллиардный залог не будет уплачен из-за блокировки счетов, — Медведчук (видео)

В ходе общения с журналистами нардеп рассказал, что взял с собой вещи и готов к заключению в СИЗО.

Лидер ОПЗЖ и нардеп Виктор Медведчук заявил, что не сможет заплатить залог по делу о госизмене в размере один миллиард гривен, поскольку его счета заблокированы. Об этом политик заявил перед заседанием Печерского суда Киева 12 октября, видео публикует PavlovskyNews.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По словам главы оппозиционной политсилы, власть пользуется его неспособностью заплатить залог, чтобы осуществить перевод из домашнего ареста под реальный.

"Совершенно понятно, что власть, издеваясь в этом отношении и ведя незаконное уголовное преследование, исходит из того, что, конечно, зная о том, что есть активы и есть возможности, в том числе и финансово-материальные, как же он ими может распорядиться или члены его семьи, когда это все заблокировано? Ну теперь осталось предъявить этот залог в миллиард гривен, а фактически речь идет о чем: понятно, что этот миллиард не будет уплачен и тогда абсолютно понятно является то, что Медведчук должен из домашнего ареста переместится под реальный арест. Вот цель власти, вот такая стратегическая задача стоит перед ними, когда они определяют залог в размере одного миллиарда", — сказал нардеп.

Политик ответил на вопрос журналиста и заявил, что взял с собой вещи и готов к заключению в СИЗО.

"Все взял, ко всему готов, все буду делать, как установлено законом, но при этом буду дальше бороться с этой властью, так как и боролся", — отметил нардеп.

Дело Медведчука о госизмене: предыстория

Как известно, 11 октября Виктору Медведчуку вручили новое ходатайство об аресте с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен по делу о госизмене и поставках углях из ОРДЛО в Украину. Перед этим подозрение ему вручили 8 октября. Следствие утверждает, что Медведчук в сговоре с высокопоставленными чиновниками создал препятствия для поставок угля из ЮАР в Украину. Это повлекло за собой "веерные" отключения электроэнергии по стране. Именно после этого стали актуальны незаконные схемы для поставки угля из ОРДЛО на украинские госпредприятия, что вернуло страну "в орбиту влияния России", сообщили в СБУ.

Примечательно, что фигурантом дела о госизмене Медведчука оказался пятый президент Петр Порошенко. Накануне нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин опубликовал выписку из ЕРДР, где кроме Медведчука фигурируют фамилии Порошенко и Козака (Тараса, нардепа ОПЗЖ. — Ред.). Однако, пока ничего неизвестно о мере пресечения экс-президенту, также не было вручено Порошенко никаких подозрений.