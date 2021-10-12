Мільярд застави не буде сплачено через блокування рахунків, — Медведчук (відео)

У процесі спілкування із журналістами нардеп розповів, що взяв із собою речі та готовий до ув'язнення в СІЗО.

Лідер ОПЗЖ і нардеп Віктор Медведчук заявив, що не зможе заплатити заставу у справі про держзраду в розмірі один мільярд гривень, оскільки його рахунки заблоковані. Про це політик заявив перед засіданням Печерського суду Києва 12 жовтня, відео публікує PavlovskyNews.

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За словами глави опозиційної політсили, влада користується його нездатністю заплатити заставу, щоб здійснити переведення з домашнього арешту під реальний.

"Абсолютно зрозуміло, що влада, знущаючись щодо цього і ведучи незаконне кримінальне переслідування, виходить з того, що, звичайно, знаючи про те, що є активи і є можливості, зокрема й фінансово-матеріальні, як же він ними може розпорядитися або члени його сім'ї, коли це все заблоковано? Ну тепер залишилося пред'явити цю заставу в мільярд гривень, а фактично йдеться про що: зрозуміло, що цей мільярд не буде сплачено і тоді абсолютно зрозуміло є те, що Медведчук повинен із домашнього арешту переміститися під реальний арешт. Ось мета влади, ось таке стратегічне завдання стоїть перед ними, коли вони визначають заставу в розмірі одного мільярда", — сказав лідер ОПЗЖ.

Нардеп відповів на питання журналіста і заявив, що взяв із собою речі та готовий до ув'язнення в СІЗО.

"Усе взяв, до всього готовий, все буду робити, як встановлено законом, але при цьому буду далі боротися з цією владою, оскільки й боровся", — зазначив лідер ОПЗЖ.

Суть нової справи проти Медведчука про держзраду

Як відомо, 11 жовтня Віктору Медведчуку вручили нове клопотання про арешт із можливістю внесення застави 1 млрд гривень у справі про держзраду та постачання вугілля з ОРДЛО в Україну. Перед цим підозру йому вручили 8 жовтня. Слідство стверджує, що Медведчук у змові з високопосадовцями створив перешкоди для поставок вугілля з ПАР в Україну. Це спричинило за собою "віялові" відключення електроенергії по країні. Саме після цього стали актуальними незаконні схеми для поставки вугілля з ОРДЛО на українські держпідприємства, що повернуло країну "в орбіту впливу Росії", повідомили в СБУ.

Варто зазначити, що фігурантом справи про держзраду Медведчука став п'ятий президент Петро Порошенко. Напередодні нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін опублікував виписку з ЄРДР, де крім Медведчука фігурують прізвища Порошенка і Козака (Тараса, нардепа ОПЗЖ. — Ред.). Однак, поки нічого невідомо про запобіжний захід експрезиденту, також не було вручено Порошенку ніяких підозр.