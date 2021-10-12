Мільярд застави не буде сплачено через блокування рахунків, — Медведчук (відео)
У процесі спілкування із журналістами нардеп розповів, що взяв із собою речі та готовий до ув'язнення в СІЗО.
Лідер ОПЗЖ і нардеп Віктор Медведчук заявив, що не зможе заплатити заставу у справі про держзраду в розмірі один мільярд гривень, оскільки його рахунки заблоковані. Про це політик заявив перед засіданням Печерського суду Києва 12 жовтня, відео публікує PavlovskyNews.
За словами глави опозиційної політсили, влада користується його нездатністю заплатити заставу, щоб здійснити переведення з домашнього арешту під реальний.
"Абсолютно зрозуміло, що влада, знущаючись щодо цього і ведучи незаконне кримінальне переслідування, виходить з того, що, звичайно, знаючи про те, що є активи і є можливості, зокрема й фінансово-матеріальні, як же він ними може розпорядитися або члени його сім'ї, коли це все заблоковано? Ну тепер залишилося пред'явити цю заставу в мільярд гривень, а фактично йдеться про що: зрозуміло, що цей мільярд не буде сплачено і тоді абсолютно зрозуміло є те, що Медведчук повинен із домашнього арешту переміститися під реальний арешт. Ось мета влади, ось таке стратегічне завдання стоїть перед ними, коли вони визначають заставу в розмірі одного мільярда", — сказав лідер ОПЗЖ.
Нардеп відповів на питання журналіста і заявив, що взяв із собою речі та готовий до ув'язнення в СІЗО.
"Усе взяв, до всього готовий, все буду робити, як встановлено законом, але при цьому буду далі боротися з цією владою, оскільки й боровся", — зазначив лідер ОПЗЖ.
Суть нової справи проти Медведчука про держзраду
Як відомо, 11 жовтня Віктору Медведчуку вручили нове клопотання про арешт із можливістю внесення застави 1 млрд гривень у справі про держзраду та постачання вугілля з ОРДЛО в Україну. Перед цим підозру йому вручили 8 жовтня. Слідство стверджує, що Медведчук у змові з високопосадовцями створив перешкоди для поставок вугілля з ПАР в Україну. Це спричинило за собою "віялові" відключення електроенергії по країні. Саме після цього стали актуальними незаконні схеми для поставки вугілля з ОРДЛО на українські держпідприємства, що повернуло країну "в орбіту впливу Росії", повідомили в СБУ.
Варто зазначити, що фігурантом справи про держзраду Медведчука став п'ятий президент Петро Порошенко. Напередодні нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін опублікував виписку з ЄРДР, де крім Медведчука фігурують прізвища Порошенка і Козака (Тараса, нардепа ОПЗЖ. — Ред.). Однак, поки нічого невідомо про запобіжний захід експрезиденту, також не було вручено Порошенку ніяких підозр.