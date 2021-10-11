Порошенко є фігурантом розслідування щодо Медведчука — нардеп (документ)

Колишнього президента України разом із Медведчуком і Козаком звинувачують у "підривній діяльності" та допомозі Росії.

Експрезидент Петро Порошенко став фігурантом кримінальної справи про держзраду проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це свідчить виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань, яку опублікував у Facebook нардеп Ренат Кузьмін.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У документі згадується не тільки Медведчук, але й нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак разом із Петром Порошенком.

"За фактом можливого скоєння народними депутатами України Порошенком П.А, Медведчуком В.В, Козаком Т.Р. державної зради, а саме допомоги іноземній державі (Російській Федерації) зі здійснення підривної діяльності на шкоду державній (енергетичній) безпеці України", — йдеться в тексті виписки.

[ + – ] У справі Медведчука з'явився Порошенко

Кузьмін, який є нардепом ОПЗЖ, висловив обурення щодо того, що правоохоронці досі не обрали запобіжний захід п'ятому президенту.

"Чому Порошенку не обрано запобіжний захід і чому прокуратура не вимагає для нього арешту або такого ж божевільної, як і для Медведчука, застави в мільярд? І чому в підозрі Медведчуку зазначено, що він нібито скоїв якийсь злочин у змові з якимось невстановленим слідством "українським високопосадовцем", якщо справу порушили проти конкретного Порошенка? Що це за цирк? Як таке взагалі можливо?" — написав парламентарій.

Раніше повідомлялося, що СБУ перевірить можливу причетність п'ятого президента Петра Порошенка й ексглави НБУ Валерії Гонтаревої до справи про незаконне постачання вугілля в Україну з окупованих територій. 8 жовтня глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що вручати підозри топчиновникам у справі про держзраду Медведчука немає підстав.

Через можливу причетність Порошенка до постачання вугілля з ОРДЛО в Україну під його будинком у Козині пройшла акція із зіткненнями. Експрезидент обізвав активістів "проплаченими тітушками".

Нагадаємо, Віктору Медведчуку вручили нову підозру в зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Слідство звинувачує нардепа від ОПЗЖ в здійсненні дій, спрямованих на підрив енергобезпеки України. Віктора Медведчука підозрюють в участі в незаконних поставках вугілля з ОРДЛО в Україну.

11 жовтня стало відомо про нове клопотання на адресу Віктора Медведчука. Сторона звинувачення вимагала арешту політика з можливістю внесення застави в 1 млрд гривень.