Порошенко является фигурантом расследования по Медведчуку – нардеп (документ)

Бывшего президента Украины вместе с Медведчуком и Козаком обвиняют в "подрывной деятельности" и помощи России.

Экс-президент Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела о госизмене против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом свидетельствует выписка из Единого реестра досудебных расследований, которую опубликовал в Facebook нардеп Ренат Кузьмин.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В документе упоминается не только Медведчук, но и нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак вместе с Петром Порошенко.

"По факту возможного совершения народными депутатами Украины Порошенко П.А, Медведчуком В.В, Козаком Т.Р. государственной измены, а именно помощи иностранному государству (Российской Федерации) по осуществлению подрывной деятельности в ущерб государственной (энергетической) безопасности Украины", — говорится в тексте выписки.

[ + – ] В деле Медведчука появился Порошенко

Кузьмин, который является нардепом ОПЗЖ, высказал возмущение насчет того, что правоохранители до сих пор не избрали меру пресечения пятому президенту.

"Почему Порошенко не избрана мера пресечения и почему прокуратура не требует для него ареста или такого же безумного, как и для Медведчука, залога в миллиард? И почему в подозрении Медведчуку указано, что он якобы совершил некое преступление в сговоре с каким-то неустановленным следствием "українським високопосадовцем" если дело возбудили против конкретного Порошенко? Что это за цирк? Как такое вообще возможно?" — написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что СБУ проверит возможную причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к делу о незаконных поставках угля в Украину с оккупированных территорий. 8 октября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что вручать подозрения топ-чиновникам по делу о госизмене Медведчука нет оснований.

Из-за возможной причастности Порошенко к поставкам угля из ОРДЛО в Украину под его домом в Козине прошла акция со столкновениями. Экс-президент обозвал активистов "проплаченными титушками".

Напомним, Виктору Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Следствие обвиняет нардепа от ОПЗЖ в совершении действий, направленных на подрыв энергобезопасности Украины. Виктора Медведчука подозревают в участии в незаконных поставках угля из ОРДЛО в Украину.

11 октября стало известно о новом ходатайстве в адрес Виктора Медведчука. Сторона обвинения потребовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен.