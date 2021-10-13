Арахамия дважды летал в Вену на самолете Фирташа, — расследование (видео)

Стоимость каждой поездки в столицу Австрии составляла $24 тысячи, а все перелеты оплачивала жена главы монобольшинства.

Нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия дважды летал в Вену на самолете, который принадлежит структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.

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Руководитель монобольшинства подтвердил, что летал на частном самолете в столицу Австрии вместе с женой.

Давид Арахамия заверил, что никакого политического подтекста в его перелетах в Вену нет.

"Мы уже с вами обсудили.. Оказалось, что самолет принадлежит структурам Фирташа, сданный в какую-то большую авиакомпанию, в которой количество бортов исчисляется несколькими сотнями. Это как Uber, вызвать Uber и вы не понимаете, на каком самолете прилетите… Я обещал показать вам оффрекордс (не на камеру — ред.) истинную причину, почему я туда летал. Там нет никакой политики или подтекста какого-то. Причина у меня реально уважительная – это медицинская причина", – заявил глава президентской фракции "Слуга народа".

Позже Давид Арахамия не на камеру показал журналисту Михаилу Ткачу документы, которые подтверждающие, что жена нардепа дважды заказывала в грузинской турфирме медицинские услуги вместе с трансфером, а стоимость каждой поездки в Вену составляла $24 тысячи.

Все перелеты в Вену формально оплатила также жена Давида Арахамии.

"Формально оплачивает супруга, потому что если я сейчас в декларации оплачиваю перелет — я должен делать сообщение в НАПК, и потом вся страна пишет: "Арахамия куда-то полетел!". Это неправильно, потому что в итоге получаешь негатив на ровном месте.. Публичность разного толка может быть", — добавил Арахамия в общении с журналистом.

[ + – ] Давид Арахамия летал в Вену на самолете Фирташа

Дмитрий Фирташ — украинский бизнесмен, против которого СНБО ввел на три года персональные санкции. Введение санкций объясняется участием Дмитрия Фирташа в титановом бизнесе — поставках сырья на военные предприятия РФ. Состояние бизнесмена оценивается в $890 млн, а основные активы сосредоточены в нефтегазовой отрасли, добывающей и химической промышленности. Дмитрий Фирташ живет в Австрии, где продолжаются судебные разбирательства относительно экстрадиции бизнесмена в США по делу о взятке в 2014 году.

Ранее Фокус рассказывал, что Давида Арахамию заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский" в компании политиков и бизнесменов. Среди гостей на футбольном матче "Динамо — Бенфика" были Коломойский, Левочкин, Арахамия, Витренко, Тищенко, Кучма и другие.

Также Фокус сообщал, что Давид Арахамия пересказал свой диалог с Игорем Коломойским на НСК "Олимпийский". По словам главы фракции, он посоветовал бизнесмену не спешить декларировать свое имущество.