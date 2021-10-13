Арахамія двічі літав до Відня літаком Фірташа, — розслідування (відео)

Вартість кожної поїздки в столицю Австрії становила $24 тисячі, а всі перельоти оплачувала дружина глави монобільшості.

Нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія двічі літав до Відня на літаку, який належить структурам бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це йдеться в розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

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Керівник монобільшості підтвердив, що літав на приватному літаку в столицю Австрії разом із дружиною.

Давид Арахамія запевнив, що ніякого політичного підтексту в його перельотах до Відня немає.

"Ми вже з вами обговорили .. Виявилося, що літак належить структурам Фірташа, зданий у якусь велику авіакомпанію, в якій кількість бортів обчислюється кількома сотнями. Це як Uber, викликати Uber і ви не розумієте, на якому літаку прилетите... Я обіцяв показати вам оффрекордс (поза камерою — ред.) справжню причину, чому я туди літав. Там немає ніякої політики чи підтексту якогось. Причина в мене реально поважна — це медична причина", — заявив глава президентської фракції "Слуга народу".

Пізніше Давид Арахамія поза камерою показав журналістові Михайлу Ткачу документи, які підтверджують, що дружина нардепа двічі замовляла в грузинській турфірмі медичні послуги разом із трансфером, а вартість кожної поїздки до Відня становила $24 тисячі.

Всі перельоти до Відня формально оплатила також дружина Давида Арахамії.

"Формально оплачує дружина, тому що якщо я зараз в декларації оплачую переліт — я повинен робити повідомлення в НАЗК, і потім уся країна пише: "Арахамія кудись полетів!". Це неправильно, тому що в результаті отримуєш негатив на рівному місці. Публічність різного штибу може бути", — додав Арахамія в спілкуванні з журналістом.

[ + – ] Давид Арахамія літав до Відня літаком Фірташа

Дмитро Фірташ — український бізнесмен, проти якого РНБО ввела на три роки персональні санкції. Введення санкцій пояснюється участю Дмитра Фірташа в титановому бізнесі — постачанні сировини на військові підприємства РФ. Статок бізнесмена оцінюється у $890 млн, а основні активи зосереджені в нафтогазовій галузі, добувній і хімічній промисловості. Дмитро Фірташ живе в Австрії, де тривають судові розгляди щодо екстрадиції бізнесмена в США у справі про хабарі у 2014 році.

Раніше Фокус розповідав, що Давида Арахамію помітили на віпложі НСК "Олімпійський" у компанії політиків і бізнесменів. Серед гостей на футбольному матчі "Динамо — Бенфіка" були Коломойський, Льовочкін, Арахамія, Вітренко, Тищенко, Кучма й інші.

Також Фокус повідомляв, що Давид Арахамія переказав свій діалог із Ігорем Коломойським на НСК "Олімпійський". За словами голови фракції, він порадив бізнесменові не поспішати декларувати своє майно.