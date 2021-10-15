Зеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из "Брокбизнесбанка", — Схемы (видео)

В ходе расследования журналисты выяснили, что коллеги по "Квартал 95" пытались спасти свои депозиты на сумму более $500 тысяч в обход процедуры.

Владимир Зеленский и Сергей Шефир за пять лет до прихода к власти пытались вывести из-под залога имущество на миллионы гривен из "Брокбизнесбанка" в обход законодательства. Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По данным журналистов, еще в 2010 году Владимир Зеленский и Сергей Шефир открыли депозиты в "Брокбизнесбанке" — $358 тысяч и $423 тысячи соответственно.

Уже в 2014 году "Брокбизнесбанк", принадлежавший бизнесмену из окружения Виктора Януковича Сергею Курченко, находился на стадии ликвидации. После того, как в банковское учреждение ввели временную администрацию и объявили о его ликвидации, Владимир Зеленский и Сергей Шефир, как говорится в расследовании "Схем", подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке — об уступке права требования по своим депозитам.

Такую схему журналисты называют "схлопыванием" — владельцы депозитов пытаются получить не только гарантированные государством 200 тысяч гривен, но и вернуть большую сумму в обход установленной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов обязуется возвращать средства.

Из залога банка пытались выйти:

животные комплексы ООО "Подольский Хозяин" (залоговая стоимость — более 260 млн гривен);

недвижимость ЧАО "Чинбар" (залоговая стоимость — более 260 млн гривен);

имущественный комплекс на 18 тысяч квадратных метров ЧАО Киевский опытный ремонтно-механический завод в Киеве.

Как утверждают журналисты "Схем", руководство "Подольского Хозяина" заключило соглашения с вкладчиками "Брокбизнесбанка" об уступке права требования, среди которых был Владимир Зеленский с 203 тысячами гривен.

В других случаях "Чинбар" и завод имели кредиты и долги перед банком под залог имущества — 226 млн гривен и 34 миллионов гривен соответственно. Предприятие нашло вкладчиков, сумма депозитов которых равнялась сумме долга, и подписало с ними договоры уступки права требования. Среди вкладчиков оказались Владимир Зеленский и Сергей Шефир, которые уступили в праве на депозиты в 218 тысяч гривен и $423 тысячи соответственно. В ситуации с заводом будущий президент передал право требования на $104 тысячи.

[ + – ] Схема вывода денег из "Брокбизнесбанка"

[ + – ] Схема вывода денег из "Брокбизнесбанка"

Судовые процессы по делу "Подольского Хозяина" длились до 2017 года, после чего дело закрыли, поскольку Фонд гарантирования вкладов не успел вовремя подать кассацию, и предприятие вывело имущество на сотни миллионов гривен из-под банковского залога.

Схемы "схлопывания" с "Чинбаром" и заводом не были реализованы. Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд признали долги компаний прекращенными и сняли обременение с имущества, однако в 2015 году Высший хозяйственный суд признал, что эти действия не соответствовали нормам законодательства, что позволило Фонду гарантирования выставить право требования по кредитному договору на продажу.

Журналисты решили пообщаться с фигурантами расследования по "Брокбизнесбанку" Сергеем Шефиром и Владимиром Зеленским. Первый помощник президента, комментируя попытки вывести средства из проблемного банка, заявил, что у них "не было времени заниматься юридическими вопросами".

"У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор — я вспомню", — заявил Сергей Шефир. До выхода расследования первый помощник президента не предоставил документы.

Журналисты "Схем" обратились в Офис президента и к пресс-секретарю Владимира Зеленского за комментарием по делу "Брокбизнесбанка", однако за три недели так и не получили ответа.

[ + – ] Зеленский и Шефир пытались вывезти деньги из "Брокбизнесбанка" в обход процедуры

Ранее Фокус сообщал про нападение на журналистов "Схем" в государственном "Укрэксимбанке". По словам корреспондентов, инцидент произошел в кабинете главы правления банка Евгения Мецгера после того, как журналист "Схем" задал неудобный вопрос.

Позже Фокус рассказывал, что поводом для нападения на журналистов стало расследование "Схем" про кредит бизнесмену из "ДНР". Выяснилось, что государственный "Укрэксимбанк" выдал кредит для покупки столичного ТРЦ SkyMall у одного из конфликтующих совладельцев.