Зеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з "Брокбізнесбанку", — Схеми (відео)

В ході розслідування журналісти з'ясували, що колеги по "Квартал 95" намагалися врятувати свої депозити на суму понад $500 тисяч в обхід процедури.

Володимир Зеленський і Сергій Шефір за п'ять років до приходу до влади намагалися вивести з-під застави майно на мільйони гривень з "Брокбізнесбанку" в обхід законодавства. Про це йдеться в новому розслідуванні проекту "Схеми".

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За даними журналістів, ще в 2010 році Володимир Зеленський і Сергій Шефір відкрили депозити в "Брокбізнесбанку" — $358 тисяч і $423 тисячі відповідно.

Уже в 2014 році "Брокбізнесбанк", що належав бізнесменові з оточення Віктора Януковича Сергію Курченку, знаходився на стадії ліквідації. Після того, як в банківську установу ввели тимчасову адміністрацію і оголосили про його ліквідацію, Володимир Зеленський і Сергій Шефір, як йдеться в розслідуванні "Схем", підписали ряд угод з компаніями, які мали кредити в банку — про відступлення права вимоги за своїми депозитами.

Таку схему журналісти називають "схлопування" — власники депозитів намагаються отримати не тільки гарантовані державою 200 тисяч гривень, але і повернути велику суму в обхід встановленої законом черги, по якій Фонд гарантування вкладів зобов'язується повертати кошти.

З застави банку намагалися вийти:

тваринні комплекси ТОВ "Подільський Господар" (заставна вартість — понад 260 млн гривень);

нерухомість ПрАТ "Чинбар" (заставна вартість — понад 260 млн гривень);

майновий комплекс на 18 тисяч квадратних метрів ПрАТ Київський дослідний ремонтно-механічний завод в Києві.

Як стверджують журналісти "Схем", керівництво "Подільського Господаря" уклало угоди з вкладниками "Брокбізнесбанку" про відступлення права вимоги, серед яких був Володимир Зеленський з 203 тисячами гривень.

В інших випадках "Чинбар" і завод мали кредити і борги перед банком під заставу майна — 226 млн гривень і 34 мільйонів гривень відповідно. Підприємство знайшло вкладників, сума депозитів яких дорівнювала сумі боргу, і підписало з ними договори поступки права вимоги. Серед вкладників опинилися Володимир Зеленський і Сергій Шефір, які поступилися в праві на депозити в 218 тисяч гривень і $ 423 тисячі відповідно. У ситуації із заводом майбутній президент передав право вимоги на $104 тисячі.

[ + – ] Схема виведення грошей з "Брокбізнесбанку"

[ + – ] Схема виведення грошей з "Брокбізнесбанку"

Судові процеси у справі "Подільського Господаря" тривали до 2017 року, після чого справу закрили, оскільки Фонд гарантування вкладів не встиг вчасно подати касацію, і підприємство вивело майно на сотні мільйонів гривень з-під банківської застави.

Схеми "схлопування" з "Чинбаром" і заводом не були реалізовані. Господарський суд Києва і Київський апеляційний господарський суд визнали борги компаній припиненими і зняли обтяження з майна, проте в 2015 році Вищий господарський суд визнав, що ці дії не відповідали нормам законодавства, що дозволило Фонду гарантування виставити право вимоги за кредитним договором на продаж.

Журналісти вирішили поспілкуватися з фігурантами розслідування щодо "Брокбізнесбанку" Сергієм Шефіром та Володимиром Зеленським. Перший помічник президента, коментуючи спроби вивести кошти з проблемного банку, заявив, що у них "не було часу займатися юридичними питаннями".

"У нас не було часу займатися юридичними питаннями. І ми комусь віддали право займатися нашими юридичними питаннями. Піднімуть цей договір — я згадаю", — заявив Сергій Шефір. До виходу розслідування перший помічник президента не надав документи.

Журналісти "Схем" звернулися до Офісу президента і до прес-секретаря Володимира Зеленського за коментарем у справі "Брокбізнесбанку", проте за три тижні так і не отримали відповіді.

[ + – ] Зеленський і Шефір намагалися вивезти гроші з "Брокбізнесбанку" в обхід процедури

Раніше Фокус повідомляв про напад на журналістів "Схем" в державному "Укрексімбанку". За словами кореспондентів, інцидент стався в кабінеті голови правління банку Євгена Мецгера після того, як журналіст "Схем" поставив незручне запитання.

Пізніше Фокус розповідав, що приводом для нападу на журналістів стало розслідування "Схем" про кредит бізнесменові з "ДНР". З'ясувалося, що державний "Укрексімбанк" видав кредит для покупки столичного ТРЦ SkyMall у одного з конфліктуючих співвласників.