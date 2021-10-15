В личных вещах нардепа Полякова нашли два катетера с неизвестным веществом, - МВД (видео)

По информации правоохранителей, нардеп вместе со своим знакомым выпивал в ресторане, а затем ездил с ним по Киеву. Из ресторана Антон Поляков выходил "абсолютно здоровым".

Первый заместитель министра МВД Евгений Енин заявил, что следствие обнаружило в личных вещах умершего нардепа Антона Полякова два катетера с веществом бурого цвета и около 10 тысяч гривен и 800 долларов наличными. Об этом Енин сообщил в эфире "Украина 24".

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По словам заммнистра, следователям удалось восстановить маршрут Антона Полякова. Вечером 7 октября Поляков три часа выпивал в ресторане с гражданином Д. После выхода из ресторана, как утверждает Енин, нардеп выглядел абсолютно здоровым. У правоохранителей есть видео их пребывания в заведении. Вместе с гражданином Д. они сели в автомобиль.

"Хочу отметить, что во время осмотра уже тела покойного на тот момент народного депутата среди его личных вещей было выявлено около 10 тысяч гривен наличными и $800, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество мы также выясняем", – добавил Енин.

Гражданин Д. и нардеп ездили улицами Киева около 2 часов. После этого было вызвано такси, на котором и уехал нардеп. Смерть Антона Полякова наступила в ночь с 7 на 8 октября. Медики не смогли реабилитировать нардепа. Следствие все еще устанавливает, откуда в организме у умершего появился метадон.

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Также Енин опроверг обнародованную ранее информацию о том, что таксист изменил свои показания. По его словам, водитель был предупрежден о криминальной ответственности за лжесвидетельство и все показания давал под протокол. Хотя он имеет такое право.

Напомним, Смерть Антона Полякова наступила в ночь с 7 на 8 октября. Нардепа похоронили 11 октября в Чернигове. Во время похорон между Анной Скороход и вдовой нардепа произошел конфликт.