СНБО ввел санкции против российской сети Mere (видео)

В ведомстве утверждают, что ФСБ хотела развернуть сеть магазинов, чтобы с ее помощью влиять на выборы. До этого в Украине работал один такой супермаркет — в Белой Церкви.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое состоялось 15 октября, была запрещена деятельность российской сети магазинов Mere. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам Данилова, на сегодняшний день единственным населенным пунктом в стране, где работал филиал этой сети, был город Белая Церковь в Киевской области.

"Но после сегодняшнего заседания СНБО они не могут работать на территории нашей страны", — рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания.

Mere — это сеть дисконтных магазинов, международный бренд российской сети "Светофор". В Украину компания зашла в 2020 году — в августе магазин открыли в Николаеве, но ненадолго. В июне текущего года сеть заявила о возвращении в Украину и о намерении открыть 40 магазинов в разных регионах.

В ответ на это Данилов заявил, что СНБО примет меры для прекращения работы сети в Украине. Секретарь Совбеза заявлял, что открытие этих магазинов — операция российских спецслужб. По его словам, ФСБ имеет намерение развернуть в Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса ради достижения своих политических целей".

Фокус ранее писал о том, что на заседании 15 марта СНБО ввел санкции в отношении 237 человек, которые имели отношение к организации выборов в Государственную думу РФ в оккупированном Крыму, а также на Донбассе.

Фокус ранее писал о том, что Совет нацбезопасности и обороны Украины запустил сайт с украинскими санкционными списками. На портале доступен поиск фигуранта санкционного списка по ФИО, а также указаны личные данные физлиц: дата рождения, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания. По состоянию на 15 октября в перечне числятся 1 848 юридических и 3 960 физических лиц.