РНБО запровадила санкції проти російської мережі Mere (відео)

У відомстві стверджують, що ФСБ хотіла розгорнути мережу магазинів, щоб з її допомогою впливати на вибори. До цього в Україні працював один такий супермаркет — в Білій Церкві.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, яке відбулося 15 жовтня, була заборонена діяльність російської мережі магазинів Mere. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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За словами Данілова, на сьогоднішній день єдиним населеним пунктом в країні, де працювала філія цієї мережі, був місто Біла Церква на Київщині.

"Але після сьогоднішнього засідання РНБО вони не можуть працювати на території нашої країни", — розповів Данілов на брифінгу за підсумками засідання.

Mere — це мережа дисконтних магазинів, міжнародний бренд російської мережі "Світлофор". В Україну компанія зайшла в 2020 році — в серпні магазин відкрили в Миколаєві, але ненадовго. У червні поточного року мережа заявила про повернення до Україну і про намір відкрити 40 магазинів в різних регіонах.

У відповідь на це Данилов заявив, що РНБО вживе заходів задля припинення роботи мережі в Україні. Секретар Радбезу заявляв, що відкриття цих магазинів — операція російських спецслужб. За його словами, ФСБ має намір розгорнути в Херсонській, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях мережу дискаунтерів для використання її під час виборчого процесу заради досягнення своїх "політичних цілей".

Фокус раніше писав про те, що на засіданні 15 березня РНБО запровадила санкції проти 237 осіб, які мали відношення до організації виборів в Державну думу РФ в окупованому Криму, а також на Донбасі.

Фокус також раніше писав про те, що Рада нацбезпеки і оборони України запустила сайт з українським списком санкцій. На порталі ви можете шукати фігуранта списку санкцій за ПІБ, а також вказані особисті дані фізосіб: дата народження, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності і місце проживання. Станом на 15 жовтня в переліку значаться 1 848 юридичних та 3 960 фізичних осіб.