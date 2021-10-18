"Не интересует": Медведчук ответил Зеленскому на идею обмена на пленных украинцев

Парламентарий заверил, что у него никогда не было другого гражданства, кроме украинского, а уголовные производства в отношении себя называет "политическими репрессиями".

Нардеп и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не заинтересован в обмене с Россией, в ходе которого его могли бы обменять на украинских пленных. Заявление парламентария опубликовано на официальном сайте политсилы.

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Виктор Медведчук решил прокомментировать вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что нардепа от ОПЗЖ могут обменять на украинских граждан, которые находятся в плену на территории РФ.

По словам парламентария, у него никогда не было другого гражданства, кроме украинского, а уголовные производства в отношении себя называет "незаконным преследованием и политическими репрессиями".

Виктор Медведчук заявил о своей невиновности и пообещал привлечь к ответственности тех, кто "предъявил незаконные обвинения".

"То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство", — продолжил нардеп от ОПЗЖ.

Обвиняемый в госизмене парламентарий также посоветовал Владимиру Зеленскому "не утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене" и заявил, что эта идея его не интересует.

В воскресенье, 17 октября, в интервью телеканалу ICTV глава государства Владимир Зеленский не исключил возможности обмена Виктора Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену.

По словам президента, Украина могла бы рассмотреть вопрос с обменом Виктора Медведчука при условии, если Россия подтвердит у нардепа от ОПЗЖ наличие российского гражданства. Ведущий поинтересовался у Зеленского, поступали ли от Кремля намеки или прямые предложения относительно Медвечука — оставить его в покое в обмен на определенные требования Украины.

Владимир Зеленский отметил, что таких намеков со стороны России не может быть, поскольку Виктор Медведчук является гражданином Украины.

"С другой стороны, если бы Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство – скажем так, к примеру, вполне возможно, – тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", — добавил глава государства в интервью ICTV.

[ + – ] Владимир Зеленский об обмене Медведчука на пленных украинцев

Ранее Фокус рассказывал, что Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене. Нардеп от ОПЗЖ проходит подозреваемым по делу о незаконных поставках угля в Украину из ОРДЛО. 12 октября ему избрали новую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также Фокус сообщал, что руководство Администрации Порошенко причастно к поставкам угля из ОРДЛО. В уголовном производстве о поставках угля из ОРДЛО, в котором Виктору Медведчуку предъявили новое подозрение в госизмене, фигурируют топ-чиновники. По данным Офиса генпрокурора, руководство прошлой Администрации президента выдавало поручения официальным должностным лицам для реализации преступной схемы.