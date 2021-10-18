"Не цікавить": Медведчук відповів Зеленському на ідею обміну на полонених українців

Парламентарій запевнив, що в нього ніколи не було іншого громадянства, крім українського, а кримінальні провадження стосовно себе називає "політичними репресіями".

Нардеп і глава політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук не зацікавлений в обміні з Росією, у ході якого його могли б обміняти на українських полонених. Заява парламентаря опубліковано на офіційному сайті політсили.

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Віктор Медведчук вирішив прокоментувати вчорашню заяву президента Володимира Зеленського про те, що нардепа від ОТЗЖ можуть обміняти на українських громадян, які перебувають у полоні на території РФ.

За словами парламентарія, у нього ніколи не було іншого громадянства, крім українського, а кримінальні провадження стосовно себе називає "незаконним переслідуванням і політичними репресіями".

Віктор Медведчук заявив про свою невинність і пообіцяв притягнути до відповідальності тих, хто "пред'явив незаконні звинувачення".

"Те, що президент, ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі думати про обмін, наочно демонструє, у яку правову та моральну прірву впала Україна, і фактично свідчить, що країна припинила своє існування як правова держава", — продовжив нардеп від ОПЗЖ.

Обвинувачений у державній зраді парламентарій також порадив Володимиру Зеленському "не обтяжувати себе розглядом питання про обмін" і заявив, що ця ідея його не цікавить.

У неділю, 17 жовтня, в інтерв'ю телеканалу ICTV глава держави Володимир Зеленський не виключив можливості обміну Віктора Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні.

За словами президента, Україна могла б розглянути питання з обміном Віктора Медведчука за умови, якщо Росія підтвердить у нардепа від ОПЗЖ наявність російського громадянства. Ведучий поцікавився в Зеленського, чи надходили від Кремля натяки чи прямі пропозиції щодо Медвечука — залишити його в спокої в обмін на певні вимоги України.

Володимир Зеленський зазначив, що таких натяків із боку Росії не може бути, оскільки Віктор Медведчук є громадянином України.

"З іншого боку, якби Росія підтвердила б, що у пана Медведчука є російське громадянство — скажімо так, наприклад, цілком можливо, — тоді б ми із задоволенням після цього підтвердження або хоча б натяку розглянули б можливості обміну Медведчука на справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні", — додав глава держави в інтерв'ю ICTV.

[ + – ] Володимир Зеленський про обмін Медведчука на полонених українців

Раніше Фокус розповідав, що Віктору Медведчуку оголосили нову підозру в зраді. Нардеп від ОПЗЖ проходить підозрюваним у справі про незаконне постачання вугілля в Україну з ОРДЛО. 12 жовтня йому обрали новий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також Фокус повідомляв, що керівництво Адміністрації Порошенка причетне до поставок вугілля з ОРДЛО. У кримінальному провадженні про постачання вугілля з ОРДЛО, у якому Віктору Медведчуку пред'явили нову підозру в зраді, фігурують топчиновники. За даними Офісу генпрокурора, керівництво минулої Адміністрації президента видавало доручення офіційним посадовим особам для реалізації злочинної схеми.