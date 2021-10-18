"Не цікавить": Медведчук відповів Зеленському на ідею обміну на полонених українців
Парламентарій запевнив, що в нього ніколи не було іншого громадянства, крім українського, а кримінальні провадження стосовно себе називає "політичними репресіями".
Нардеп і глава політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук не зацікавлений в обміні з Росією, у ході якого його могли б обміняти на українських полонених. Заява парламентаря опубліковано на офіційному сайті політсили.
Віктор Медведчук вирішив прокоментувати вчорашню заяву президента Володимира Зеленського про те, що нардепа від ОТЗЖ можуть обміняти на українських громадян, які перебувають у полоні на території РФ.
За словами парламентарія, у нього ніколи не було іншого громадянства, крім українського, а кримінальні провадження стосовно себе називає "незаконним переслідуванням і політичними репресіями".
Віктор Медведчук заявив про свою невинність і пообіцяв притягнути до відповідальності тих, хто "пред'явив незаконні звинувачення".
"Те, що президент, ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі думати про обмін, наочно демонструє, у яку правову та моральну прірву впала Україна, і фактично свідчить, що країна припинила своє існування як правова держава", — продовжив нардеп від ОПЗЖ.
Обвинувачений у державній зраді парламентарій також порадив Володимиру Зеленському "не обтяжувати себе розглядом питання про обмін" і заявив, що ця ідея його не цікавить.
У неділю, 17 жовтня, в інтерв'ю телеканалу ICTV глава держави Володимир Зеленський не виключив можливості обміну Віктора Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні.
За словами президента, Україна могла б розглянути питання з обміном Віктора Медведчука за умови, якщо Росія підтвердить у нардепа від ОПЗЖ наявність російського громадянства. Ведучий поцікавився в Зеленського, чи надходили від Кремля натяки чи прямі пропозиції щодо Медвечука — залишити його в спокої в обмін на певні вимоги України.
Володимир Зеленський зазначив, що таких натяків із боку Росії не може бути, оскільки Віктор Медведчук є громадянином України.
"З іншого боку, якби Росія підтвердила б, що у пана Медведчука є російське громадянство — скажімо так, наприклад, цілком можливо, — тоді б ми із задоволенням після цього підтвердження або хоча б натяку розглянули б можливості обміну Медведчука на справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні", — додав глава держави в інтерв'ю ICTV.
Раніше Фокус розповідав, що Віктору Медведчуку оголосили нову підозру в зраді. Нардеп від ОПЗЖ проходить підозрюваним у справі про незаконне постачання вугілля в Україну з ОРДЛО. 12 жовтня йому обрали новий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Також Фокус повідомляв, що керівництво Адміністрації Порошенка причетне до поставок вугілля з ОРДЛО. У кримінальному провадженні про постачання вугілля з ОРДЛО, у якому Віктору Медведчуку пред'явили нову підозру в зраді, фігурують топчиновники. За даними Офісу генпрокурора, керівництво минулої Адміністрації президента видавало доручення офіційним посадовим особам для реалізації злочинної схеми.