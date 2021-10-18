"Слуги народа" исключают из фракции Буймистер, голосовавшую против закона об олигархах

Ранее в комментарии Фокусу парламентарий заявляла, что ждет встречи с Зеленским для того, чтобы объяснить ему причины своего голосования.

В ходе заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось в понедельник, 18 октября, было принято решение инициировать процедуру исключения из ее состава нардепа Людмилы Буймистер, голосовавшей "против" законопроекта президента Владимира Зеленского "об олигархах". Об этом сообщила на своем канале в Telegram спикер фракции Юлия Палийчук.

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Отметим, в начале октября Буймистер в комментарии Фокусу говорила, что ждала встречи с Зеленским, в ходе которой собиралась объяснить почему она не поддержала поданным им законопроект "об олигархах". Парламентарий заявляла, что "Слуга народа" — это партия президента, потому решения об исключении из состава одноименной фракции должен принимать глава государства, а не лидеры политсилы и монобольшинства.

О том, что Буймистер могут исключить из состава фракции "Слуга народа" 4 октября говорил руководитель партии Александр Корниенко. 23 сентября об этом упоминал и лидер монобольшинства Давид Арахамия.

Во втором чтении законопроект "об олигархах" приняли 22 сентября. Его поддержали 279 нардепов. Буймистер была единственной из "слуг", кто проголосовал против документа. Вскоре после этого, в ходе съезда фракции в Трускавце, ей решили вручить награду "красная кнопка года".