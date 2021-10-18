"Слуги народу" виключають з фракції Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів

Раніше в коментарі Фокусу парламентарійка заявляла, що чекає зустрічі із Зеленським для того, щоб пояснити йому причини свого голосування.

У процесі засідання фракції "Слуга народу", яке відбулося в понеділок, 18 жовтня, було ухвалене рішення ініціювати процедуру виключення з її складу нардепки Людмили Буймістер, яка голосувала "проти" законопроєкту президента Володимира Зеленського "про олігархів". Про це повідомила на своєму каналі в Telegram спікерка фракції Юлія Палійчук.

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Зазначимо, на початку жовтня Буймістер у коментарі Фокусу говорила, що чекала зустрічі із Зеленським, у процесі якої збиралася пояснити чому вона не підтримала поданий ним законопроєкт "про олігархів". Парламентарійка заявляла, що "Слуга народу" — це партія президента, тому рішення про виключення зі складу однойменної фракції повинен ухвалювати глава держави, а не лідери політсили і монобільшості.

Про те, що Буймістер можуть виключити зі складу фракції "Слуга народу" 4 жовтня говорив керівник партії Олександр Корнієнко. 23 вересня про це згадував і лідер монобільшості Давид Арахамія.

У другому читанні законопроєкт "про олігархів" ухвалили 22 вересня. Його підтримали 279 нардепів. Буймістер була єдиною зі "слуг", хто проголосував проти документа. Незабаром після цього, в процесі з'їзду фракції в Трускавці, їй вирішили вручити нагороду "червона кнопка року".