В день смерти брата мэра Кривого Рога исчез его приятель

По словам местного блогера, Вячеслав Малютяк покинул свой дом и исчез, а его телефон впоследствии нашли в фуре, которая должна была ехать в Николаевскую область.

После смерти брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрея Павлова, — неожиданно исчез хорошо знакомый с ним с ним Вячеслав Малютяк. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

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По словам правоохранителей, мужчина покинул место жительства 18 октября и к сему моменту не вернулся.

В полиции отмечают, что на вид Малютяку 50 лет, его рост составляет 172 см, телосложение — худощавое, волосы — короткие темные с проседью, каких-то иных примет мужчина не имеет. Перед исчезновением был одет в рубашку бордового цвета, спортивную темно-синюю кофту, черную куртку и джинсы.

При этом местный блогер Алексей Таймуразин на своей странице в Facebook утверждает, что Малютяк исчез при странных обстоятельствах. По его словам, тот покинул свой дом и исчез, а его телефон впоследствии нашли в фуре, которая должна была ехать в Новый Буг (Николаевская область).

"Из него позвонили сыну в Одессу. Жена Малютяк в истерике", — сообщил блогер.

По словам Таймуразина, пропавший является директором предприятия "Севертранс", которое занимается маршрутными перевозками в Кривом Роге.

В свою очередь, издание "Сегодня", ссылаясь на свои источники, пишет, что исчезнувший Малютяк знал Андрея Павлова.

"После убийства Андрея Павлова исчез также и наш друг семьи Вячеслав Малютяк в Кривом Роге, который близко общался с Павловым. Была мысль, что он испугался и решил скрыться, но он не мог оставить семью. Полиция запеленговала телефон в другом городе ", — сообщили источники издания.

Фокус ранее писал о том, что брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрей Павлов — был найден мертвым у себя в квартире. По словам очевидцев, 18 октября утром Павлов был еще жив, однако пришедший к нему в гости вечером друг нашел его мертвым. Затем эту информацию подтвердила полиция.

Позже появилось фото из квартиры умершего Павлова. Судя по нему, смерть наступила в санузле.

Судмедэкспертиза установила, что смерть Андрея Павлова наступила из-за "случайного отравления алкоголем".