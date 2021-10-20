У день смерті брата мера Кривого Рогу зник його приятель

За словами місцевого блогера, В'ячеслав Малютяк покинув свій будинок і зник, а його телефон згодом знайшли у фурі, яка повинна була їхати в Миколаївську область.

Після смерті брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — Андрія Павлова, — несподівано зник добре знайомий з ним В'ячеслав Малютяк. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

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За словами правоохоронців, чоловік покинув місце проживання 18 жовтня і до цього моменту не повернувся.

У поліції зазначають, що на вигляд Малютяку 50 років, його зріст становить 172 см, тілобудова — худорлява, волосся — коротке темне із сивиною, якихось інших прикмет чоловік не має. Перед зникненням був одягнений у сорочку бордового кольору, спортивну темно-синю кофту, чорну куртку і джинси.

При цьому місцевий блогер Олексій Таймуразін на своїй сторінці у Facebook стверджує, що Малютяк зник за дивних обставин. За його словами, той покинув свій будинок і зник, а його телефон згодом знайшли у фурі, яка повинна була їхати в Новий Буг (Миколаївська область).

"З нього зателефонували синові в Одесу. Дружина Малютяка в істериці", — повідомив блогер.

За словами Таймуразіна, зниклий є директором підприємства "Севертранс", яке займається маршрутними перевезеннями в Кривому Розі.

У свою чергу, видання "Сегодня", посилаючись на свої джерела, пише, що зниклий Малютяк знав Андрія Павлова.

"Після вбивства Андрія Павлова зник також і наш друг сім'ї В'ячеслав Малютяк у Кривому Розі, який близько спілкувався з Павловим. Була думка, що він злякався і вирішив сховатися, але він не міг залишити сім'ю. Поліція запеленгувала телефон в іншому місті", — повідомили джерела видання.

Фокус раніше писав про те, що брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — Андрій Павлов — був знайдений мертвим у себе у квартирі. За словами очевидців, 18 жовтня вранці Павлов був ще живий, однак, друг, котрий прийшов до нього в гості ввечері, знайшов його мертвим. Потім цю інформацію підтвердила поліція.

Пізніше з'явилося фото з квартири померлого Павлова. Судячи з нього, смерть настала в санвузлі.

Судмедекспертиза встановила, що смерть Андрія Павлова настала через "випадкове отруєння алкоголем".