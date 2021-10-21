Ярош заявил, что Кива согласился доставить его спецслужбам РФ за $5 млн (фото)

Экс-лидер "Правого сектора" призвал соратников не заниматься ликвидацией нардепа от ОПЗЖ, подчеркнув, что спецслужбы РФ не простят тому $5 млн.

Народный депутат Украины прошлого созыва Верховной Рады и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил на своей странице в Facebook, что действующий парламентарий от ОПЗЖ Илья Кива принял предложение российских спецслужб доставить его на территорию РФ за вознаграждение в пять миллионов долларов.

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Так, по словам Яроша, в 2020 году его соратники из "государственной силовой структуры специального назначения, в названии которой присутствует буква "А" (вероятно, речь о подразделении "Азов", — ред.) предупредили его, что российские спецслужбы предложили денежное вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за передачу в их руки экс-лидера "Правого сектора".

По информации Яроша, представители РФ обратились в несколько организаций, которые могли бы заняться подобной спецоперацией, однако те якобы отказались от этого из-за "бесперспективности" или "относительной порядочности".

"Но на этот раз, после отказа "серьезных структур заниматься Ярошем", по информации из надежных агентурных источников, предложение приняла лысая, дебильноватая и психопатическая "особь" с фамилией на букву "К", — написал Ярош.

Бывший лидер "Правого сектора" написал, что ему жаль этого "недоразвитого путинского остолопа" и призвал патриотов Украины не заниматься его ликвидацией.

"Желающих становится все больше… Думаю, за вас это сделают кремлевские спецслужбы, потому что "пять лямов" ему они точно не простят", — резюмировал Ярош.

[ + – ] Ярош заявил, что Кива согласился передать его спецслужбам РФ за 5 млн долларов

Илья Кива пока не прокомментировал это заявление Дмитрия Яроша.

Отметим, ранее в этот же день Илья Кива сообщил, что его исключили из партии ОПЗЖ. Он утверждал, что за этим стоят представители его коллег по фракции Сергея Левочкина и Юрия Бойко. Впрочем, уже через пару часов парламентарий опубликовал ролик, в котором назвал заявление о своем исключении из ОПЗЖ "дезинформацией аферистов" и призвал не верить "фейкам и пи*арасам".

Напомним, 15 октября Илья Кива обнародовал видео, в котором назвал себя "лидером антифашистов" в Украине и начал стрелять из автомата в воздух.