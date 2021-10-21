Ярош заявив, що Кива погодився доставити його спецслужбам РФ за $5 млн (фото)

Екслідер "Правого сектора" закликав соратників не займатися ліквідацією нардепа від ОПЗЖ, підкресливши, що спецслужби РФ не пробачать тих $5 млн.

Народний депутат України минулого скликання Верховної Ради та колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив на своїй сторінці у Facebook, що чинний парламентарій від ОПЗЖ Ілля Кива прийняв пропозицію російських спецслужб доставити його на територію РФ за винагороду в п'ять мільйонів доларів.

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Так, за словами Яроша, у 2020 році його соратники з "державної силової структури спеціального призначення, у назві якої присутня буква "А" (імовірно, йдеться про підрозділ "Азов", — ред.) попередили його, що російські спецслужби запропонували грошову винагороду в розмірі п'яти мільйонів доларів за передачу в їхні руки екслідера "Правого сектора".

За інформацією Яроша, представники РФ звернулися в кілька організацій, які могли б зайнятися подібною спецоперацією, однак ті нібито відмовилися від цього через "безперспективність" або "відносну порядність".

"Але на цей раз, після відмови "серйозних структур займатися Ярошем", за інформацією з надійних агентурних джерел, пропозицію прийняла лиса, дебільнувата та психопатична "особина" з прізвищем на літеру "К", — написав Ярош.

Колишній лідер "Правого сектора" написав, що йому шкода цього "недорозвиненого путінського Йолопа" і закликав патріотів України не займатися його ліквідацією.

"Охочих стає все більше… Думаю, за вас це зроблять кремлівські спецслужби, тому що "п'ять лямів" йому вони точно не пробачать", — резюмував Ярош.

[ + – ] Ярош заявив, що Кива погодився передати його спецслужбам РФ за 5 млн доларів

Ілля Кива поки не прокоментував цю заяву Дмитра Яроша.

Відзначимо, раніше в цей же день Ілля Кива повідомив, що його виключили з партії ОПЗЖ. Він стверджував, що за цим стоять представники його колег по фракції Сергія Льовочкіна та Юрія Бойка. Утім, уже через кілька годин парламентарій опублікував ролик, у якому назвав заяву про своє виключення з ОПЗЖ "дезінформацією аферистів" і закликав не вірити "фейкам і пі*арасам".

Нагадаємо, 15 жовтня Ілля Кива оприлюднив відео, у якому назвав себе "лідером антифашистів" в Україні та почав стріляти з автомата в повітря.