Зеленский спустя неделю снова созывает заседание СНБО

Один из вопросов, которые рассмотрят члены Совета, коснется экологии. Заседание начнется в 16:30.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 октября, созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.

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Глава государства поручил секретарю Совета Алексею Данилову организовать проведение заседания в 16:30 в Офисе президента.

По данным источника "РБК-Украина, одним из вопросов, которые сегодня рассмотрят члены СНБО, коснется экологии. Будут ли приниматься решения касательно введения каких-либо санкций на данный момент неизвестно.

Напомним, на прошлом заседании Совета нацбезопасности и обороны, которое прошло неделю назад, 15 октября, был утвержден "План обороны Украины", одобрены санкции против лиц, принимавших участие в организации выборов в Госдуму РФ на неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса и Крыма, а также рассмотрены ошибки, допущенные при составлении санкционного списка контрабандистов.

А в ходе заседания СНБО 20 августа были одобрены санкции в отношении главреда издания "Страна" Игоря Гужвы и блогера Анатолия Шария. Также под ограничения попал народный депутат Андрей Деркач.