Зеленський через тиждень знову скликає засідання РНБО

Одне з питань, які розглянуть члени Ради, торкнеться екології. Засідання розпочнеться о 16:30.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 жовтня, скликає засідання Ради національної безпеки й оборони України. Про це повідомила пресслужба РНБО у Facebook.

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Глава держави доручив секретарю Ради Олексію Данілову організувати проведення засідання о 16:30 в Офісі президента.

За даними джерела "РБК-Україна, одним із питань, які сьогодні розглянуть члени РНБО, торкнеться екології. Чи будуть ухвалюватися рішення щодо запровадження будь-яких санкцій наразі невідомо.

Нагадаємо, на минулому засіданні Ради нацбезпеки й оборони, яке пройшло тиждень тому, 15 жовтня, був затверджений "План оборони України", схвалені санкції проти осіб, які брали участь в організації виборів до Держдуми РФ на непідконтрольних українському уряду територій Донбасу і Криму, а також розглянуті помилки, припущені під час складання списку санкцій контрабандистів.

А в процесі засідання РНБО 20 серпня були схвалені санкції проти головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви та блогера Анатолія Шарія. Також під обмеження потрапив народний депутат Андрій Деркач.