"Он контуженный". Рабинович рассказал, за что ОПЗЖ ценит Киву

Сопредседатель партии сообщил, что политик ранее был "ярым сторонником любой войны", однако спустя время он "прошел осознание" и понял, что "ведет страну не туда".

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович назвал своего коллегу по парламентской фракции Илью Киву "одним из самых ценных людей" в политической силе. Свое утверждение политик обосновал тем, что Кива "контуженный" и в прошлом был "сторонником любой войны", однако "прошел осознание". Об этом Рабинович заявил в эфире программы "Время Голованова" в понедельник, 25 октября.

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"Кива находится под опекой главы… одного из сопредседателей ОПЗЖ Вадима Рабиновича, поэтому никто ему ничего не сделает. Как говорит Кива – он и есть ОПЗЖ. А если серьезно, то я вам скажу – многие не понимают, но я постараюсь объяснить. Кива — один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине – он воевавший человек, контуженный. Он был ярый сторонник любой войны. Это человек, который прошел осознание", — сказал один из руководителей партии.

Также он добавил, что Кива, как и лидер организации "Патриоты — За жизнь" Олег Ширяев, "был оплотом "Правого сектора" (Кива с февраля по май 2014 года возглавлял восточное крыло организации и был доверенным лицом Дмитрия Яроша на президентских выборах — ред.), однако потом понял, что "ведет страну и себя не туда".

"Они являются примером для тех, кто может посмотреть и сказать: "Да, можно вернуться нормально назад, а не придумать себе войну до конца". То что (Кива) человек нервный, импульсивный, очень честный — ну да, это сегодня не ценится никем. Иногда может сказать что-то не то — ну, бывает. Кива открытый, честный человек. Я его защищал и буду защищать", — сказал Рабинович.

Напомним, 21 октября Кива сообщил, что его исключили из партии ОПЗЖ. По его словам, за этим стояли представители сопредседателя политсилы Юрия Бойко и главы исполкома Сергея Левочкина в Полтавской областной партийной организации. Причиной своего исключения Кива назвал поздравление президента РФ Владимира Путина с днем рождения, а также его нежелание "сливать, продавать партию, подделывать документы, вести деструктивные действия по отношению к партийной системе". Однако спустя несколько часов нардеп сообщил, что информацию о его исключении распространили "аферисты", которые являются членами партии.

До этого Илья Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его лидером "дружественного нам народа".