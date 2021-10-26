"Він контужений". Рабінович розповів, за що ОПЗЖ цінує Киву

Співголова партії повідомив, що політик раніше був "затятим прихильником будь-якої війни", проте згодом він "усвідомив" і зрозумів, що "веде країну не туди".

Співголова партії "Опозиційна платформа — За життя", народний депутат Вадим Рабінович назвав свого колегу по парламентській фракції Іллю Киву "одним із найцінніших людей" у політичній силі. Своє твердження політик обґрунтував тим, що Кива "контужений" і в минулому був "прихильником будь-якої війни", проте "усвідомив". Про це Рабінович заявив в ефірі програми "Час Голованова" у понеділок, 25 жовтня.

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"Кива перебуває під опікою голови… одного із співголов ОПЗЖ Вадима Рабіновича, тому ніхто йому нічого не зробить. Як каже Кива – він і є ОПЗЖ. А якщо серйозно, то я вам скажу – багато хто не розуміє, але я постараюся пояснити. Кива — один із найцінніших людей у нашій партії з однієї простої причини — він людина, яка воювала, контужена. Він був затятий прихильник будь-якої війни. Це людина, яка усвідомила", — сказав один із керівників партії.

Також він додав, що Кива, як і лідер організації "Патріоти — За життя" Олег Ширяєв, "був оплотом "Правого сектору" (Кива з лютого по травень 2014 року очолював східне крило організації і був довіреною особою Дмитра Яроша на президентських виборах — ред.), проте потім зрозумів, що "веде країну і себе не туди".

"Вони є прикладом для тих, хто може подивитися і сказати: "Так, можна повернутися нормально назад, а не вигадувати собі війну до кінця". Те, що (Кива) людина нервова, імпульсивна, дуже чесна — ну так, це сьогодні не цінується ніким. Іноді може сказати щось не те — ну, буває. Кива відкрита, чесна людина. Я його захищав і захищатиму", — сказав Рабінович.

Нагадаємо, 21 жовтня Кива повідомив, що його виключили із партії ОПЗЖ. За його словами, за цим стояли представники співголови політсили Юрія Бойка та голови виконкому Сергія Льовочкіна у Полтавській обласній партійній організації. Причиною свого виключення Кива назвав привітання президента РФ Володимира Путіна з днем народження, а також його небажання "зливати, продавати партію, підробляти документи, вести деструктивні дії щодо партійної системи". Проте за кілька годин нардеп повідомив, що інформацію про його виключення поширили "аферисти", які є членами партії.

До цього Ілля Кива привітав президента РФ Володимира Путіна з днем народження, назвавши його лідером "дружнього нам народу".