Партии Зеленского, Порошенко и Медведчука оказались в тройке лидеров парламентского рейтинга, - опрос

Согласно данным опроса, шесть партий прошли бы в Раду, так как преодолели 5% барьер.

"Слуга народа" возглавила рейтинг народных симпатий и набрала 21,6% голосов. На втором месте с отрывом почти в 6% оказалась "Европейская солидарность" с 15,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в середине октября 2021 года.

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Ниже приведены результаты тех, кто намерен голосовать и определился с выбором (в скобках – данные опроса Центра Разумкова на конец июля – начало августа):

"Слуга народа" – 21,6% (26,6%); "Европейская солидарность" – 15,8% (17%); ОПЗЖ – 12,9% (16,2%); "Батькивщина" – 11,1% (11,4%); "Наши" (Евгений Мураев) – 6,4% (летом в рейтинге был представлен Оппозиционный блок, 0,7%); "Сила и честь" – 6% (5,9%).

[ + – ] данные опроса

Остальные партии не набирают необходимых для прохода в парламент 5% голосов. Шансы оказаться в Раде есть у "Украинской стратегии Гройсмана" (3,8%) и "Гражданской позиции" (2,9%).

Опрос проводился с 14 по 20 октября методом личного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2018 человек от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%. Опрос был проведен при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Киевский международный институт социологии также недавно опубликовал результаты опроса граждан, согласно которым "Европейская солидарность" пятого президента Порошенко вышла на первое место, чем обогнала на 0,2 "Слугу народа". Согласно данным исследования КМИС, в Раду прошли бы восемь партий. ЕС набрала 15,7 симпатий украинцев, "Слуга народа" — 15,5%, а на третьем месте оказалась "Батькивщина" Юлии Тимошенко с результатом 13,6% голосов. Также в парламент прошли бы ОПЗЖ, "Сила и честь", "Наши", "Радикальная партия", "Украинская стратегия". Барьер в 5% не преодолевают, в частности, такие политсилы, как "Свобда", "Партия Шария", "Голос" и другие.

Социологическая группа "Рейтинг" также проводила опрос граждан в сентябре. Согласно данным исследования, в тройку лидеров попала "Слуга народа" (25,8%), "Европейская солидарность" (14,1%) и ОПЗЖ (12,4%). 5% барьер преодолела и "Батькивщина" с результатом 10,6%.

Фокус ранее в июле публиковал президентский рейтинг, согласно которому больше всего голосов украинцев завоевали президент Владимир Зеленский, пятый президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.