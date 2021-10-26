Партія Зеленського, Порошенка та Медведчука опинилися у трійці лідерів парламентського рейтингу, — опитування

За даними опитування, шість партій пройшли б до Ради, оскільки подолали 5% бар'єр.

"Слуга народу" очолила рейтинг народних симпатій та набрала 21,6% голосів. На другому місці з відривом майже 6% опинилася "Європейська солідарність" з 15,8%. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного у середині жовтня 2021 року.

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Нижче наведено результати тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором (у дужках — дані опитування Центру Разумкова станом на кінець липня — початок серпня):

"Слуга народу" — 21,6% (26,6%); "Європейська солідарність" — 15,8% (17%); ОПЗЖ — 12,9% (16,2%); "Батьківщина" — 11,1% (11,4%); "Наші" (Євген Мураєв) — 6,4% (влітку у рейтингу було представлено Опозиційний блок, 0,7%); "Сила та честь" — 6% (5,9%).

[ + – ] Дані опитування

Решта партій не набирає необхідних для проходу до парламенту 5% голосів. Шанси опинитися в Раді мають "Українська стратегія Гройсмана" (3,8%) і "Громадянська позиція" (2,9%).

Опитування проводилося з 14 до 20 жовтня методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2 018 осіб віком від 18 років та старше в усіх регіонах України, крім окупованих територій. Похибка — трохи більше 2,3%. Опитування провели за підтримки представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Київський міжнародний інститут соціології також нещодавно опублікував результати опитування громадян, згідно з якими "Європейська солідарність" експрезидента Порошенка вийшла на перше місце, чим випередила на 0,2% "Слугу народу". Згідно з даними дослідження КМІС, до Ради пройшли б вісім партій. ЄС набрала 15,7% симпатій українців, "Слуга народу" — 15,5%, а на третьому місці опинилася "Батьківщина" Юлії Тимошенко з результатом 13,6% голосів. Також у парламент пройшли б ОПЗЖ, "Сила та честь", "Наші", "Радикальна партія", "Українська стратегія". Бар'єр у 5% не долають, зокрема, такі політсили, як "Свобода", "Партія Шарія", "Голос" та інші.

Соціологічна група "Рейтинг" також проводила опитування громадян у вересні. За даними дослідження, до трійки лідерів потрапила "Слуга народу" (25,8%), "Європейська солідарність" (14,1%) та ОПЗЖ (12,4%). 5% бар'єр подолала і "Батьківщина" із результатом 10,6%.

Фокус раніше у липні публікував президентський рейтинг, згідно з яким найбільше голосів українців вибороли президент Володимир Зеленський, експрезидент Петро Порошенко та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.