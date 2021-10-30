Тищенко сообщил о захвате Закарпатской ОГА и облсовета иностранным спецназом (видео)

Нардеп уверяет, что лично видел, как люди в форме без опознавательных знаков беспрепятственно вошли в административное здание с оружием.

В Ужгороде люди в военной форме без опознавательных знаков Вооруженных сил Украины вместе с "офицерами" в форме спецназа предприняли попытку захвата здания Закарпатской областной государственной администрации и областного совета. Об этом заявил народный депутат из "Слуги народа", руководитель партийной организации в Закарпатской области Николай Тищенко в своем видеообращении в Facebook.

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По словам политика, инцидент произошел 28 октября и он расценивает его как "признаки сепаратизма и попытку захвата ОГА".

"Люди в военной форме без знаков различия украинской армии стояли перед ОГА, пока к ним не присоединились офицеры, одетые в форму спецназа. Спецназ, как я думаю, другого государства. Они разговаривали на русском языке", — сказал нардеп, добавив, что лично находился "в центре тех событий", которые он описывает.

Тищенко утверждает, что упомянутые им люди "подстрекали общественность", после чего "был дан приказ на захват ОГА". Кто отдал такой приказ народный избранник не уточнил. Также политик обвинил охрану ОГА в бездействии.

[ + – ] Тищенко рассказывает о вооруженном захвате здания ОГА и облсовета

"Всех пропустили. Они с собой принесли коробку черного цвета. Были вооружены. И именно под давлением военных проводилось голосование", — сказал Тищенко, не объяснив, о каком голосовании идет речь.

Нардеп рассказал, что только благодаря полиции, к которой он лично обратился за помощью, незаконные действия в стенах ОГА удалось прекратить. Дальнейшая судьба людей, которых Тищенко назвал "офицерами" и "людьми в военной форме", неизвестна.

Также он сравнил этот инцидент с событиями, которые произошли в Славянске и Краматорске Донецкой области весной 2014 года, когда административные здания захватили пророссийские боевики. Помимо этого Тищенко обвинил "Европейскую солидарность", ОПЗЖ и другие партии в участии в инциденте, произошедшем в Ужгороде.

"Я хочу вам подчеркнуть: балаган не пройдет! Сепаратизму – никогда! Стоп! Украинскому Закарпатью быть! Слава Украине", — резюмировал свое видеообращение политик.

Спустя несколько часов после публикации первого поста касательно этой ситуации политик выложил следующий, в котором объяснил, что главным вопросом заседания облсовета, которое прошло в присутствии военных, было отстранение от должности главы органа, представителя "Слуги народа" Алексея Петрова, "который и так не держался за кресло".

"Но ведь все можно было сделать по закону, без нарушения процедуры. Заслушать отчет председателя облсовета, задать вопрос. Вместо того чтобы привлекать людей с оружием, одетых в военную форму не украинской армии, к блокированию трибуны и сессионного зала", — заявил Тищенко.

Также он обратил внимание на то, что первый заместитель председателя ОГА Мирослав Билецкий, который был на заседании, аплодировал в присутствии вооруженных людей.

[ + – ] Первый заместитель главы ОГА Билецкий аплодирует на заседании облсовета

Что именно вызвало у чиновника такую реакцию Тищенко не сообщил.

Народный депутат добавил, что политические оппоненты "Слуги народа" "пытались расшатать ситуацию во всех советах Закарпатья", где пропрезидентская политсила имеет большинство. В это же время, по словам Тищенко, в городском совете Ужгорода "начался демарш по отстранению секретаря совета", "слуги" Арсена Мелкумяна.

"Но им это не удалось! Мы выстояли (…) И я очень благодарен нашим коллегам из фракции КМКС (Партия венгров Украины) и "За будущее" за то, что они проявили устойчивость и не стали наступать на политические грабли! Не пошли на поводу у "ЕС" и "Батькивщины", — написал Тищенко, добавив, что все нарушители будут наказаны.

"Мы вам обещаем, сажать будем", — резюмировал нардеп.

Что произошло в Ужгороде

По данным издания Zaxid.net, 28 октября прошло голосование за досрочное прекращение полномочий главы Закарпатского областного совета Алексея Петрова, который представляет партию "Слуга народа".

Перед началом запланированного на тот день заседания у здания, где расположены облсовет и ОГА, на Народной площади прошел митинг против объединения коммунальных больниц и библиотек. При этом за 10 минут до начала заседания облсовета на официальном сайте органа было опубликовано распоряжение Петрова о переносе сессии на 25 ноября.

Тем не менее депутаты облсовета самостоятельно собрались на заседание, отправили в отставку Петрова и избрали вместо него Владимира Чубирко из политической силы "Родное Закарпатье". Петров назвал это решение незаконным, в то время как Чубирко заявил об обратном.

"На сайте есть сообщения о созыве сессии, в зале присутствовало более половины депутатов. Мы приняли важные решения для области, о кислородных концентраторах, изменениях в бюджет, которые касаются наводнения. И мы приняли решение снять главу Закарпатского областного совета за все эти манипуляции, которые проходят сегодня в облсовете", – сказал Чубирко.

Также политик сообщил, что Петрова сняли с должности исходя из "политической некорректности в отношении работы в областном совете" и "преследования национальных меньшинств". Чубирко объяснил, что руководитель Партии венгров Украины Василий Брензович, который подозревается в заключении фиктивных договоров венгерского благотворительного фонда, на данный момент находится за границей "по непонятной причине".

"Если он в чем-то виноват, обнародуйте это, скажите закарпатской общине, в чем виноват Брензович. Я его знаю больше 20 лет…", — добавил политик.

Алексей Петров в свою очередь пожаловался на инцидент в прокуратуру.

"Я продолжаю работу в качестве председателя областного совета в соответствии с законами Украины", — добавил он.

Напомним, с конца марта 2021 года Тищенко возглавляет Закарпатскую ячейку партии "Слуга народа".

Уже в июле в присутствии представителя пропрезидентской политсилы депутаты городского совета сместили с должности секретаря члена "Европейской солидарности" Андрея Рыбу, заменив его на "слугу народа" Мелкумяна.