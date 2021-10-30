Тищенко повідомив про захоплення Закарпатської ОДА та облради іноземним спецназом (відео)

Нардеп запевняє, що особисто бачив, як люди у формі без розпізнавальних знаків безперешкодно увійшли до адміністративної будівлі зі зброєю.

В Ужгороді люди у військовій формі без розпізнавальних знаків Збройних сил України разом із "офіцерами" у формі спецназу здійснили спробу захоплення будівлі Закарпатської обласної державної адміністрації та обласної ради. Про це заявив народний депутат із "Слуги народу", керівник партійної організації у Закарпатській області Микола Тищенко у своєму відеозверненні у Facebook.

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За словами політика, інцидент стався 28 жовтня і він розцінює його як "ознаки сепаратизму та спробу захоплення ОДА".

"Люди у військовій формі, без ознак української армії стояли перед ОДА доти, поки до них приєдналися офіцери, вдягнуті у форму спецназу. Спецназ, як я думаю, іншої держави. Вони розмовляли російською мовою", — сказав нардеп, додавши, що особисто знаходився "у центрі тих подій", які він описує.

Тищенко стверджує, що згадані ним люди "підбурювали громаду", після чого було дано наказ "на захоплення ОДА". Хто віддав такий наказ, народний обранець не уточнив. Також політик звинуватив охорону ОДА у бездіяльності.

[ + – ] Тищенко розповідає про збройне захоплення будівлі ОДА та облради

"Всіх пропустили. Вони з собою принесли коробку чорного кольору. Були озброєні. І саме під тиском військових проводилося голосування", — сказав Тищенко, не пояснивши, про яке голосування йдеться.

Нардеп розповів, що лише завдяки поліції, до якої він особисто звернувся за допомогою, незаконні дії у стінах ОДА вдалося припинити. Подальша доля людей, яких Тищенко назвав "офіцерами" та "людьми у військовій формі", невідома.

Також він порівняв цей інцидент із подіями, що сталися у Слов'янську та Краматорську Донецької області навесні 2014 року, коли адміністративні будівлі захопили проросійські бойовики. Крім цього, Тищенко звинуватив "Європейську солідарність", ОПЗЖ та інші партії в участі в інциденті, що стався в Ужгороді.

"Я хочу вам наголосити: балаган не пройде! Сепаратизму – ніколи! Стоп! Українському Закарпаттю бути! Слава Україні", — резюмував своє відеозвернення політик.

Через кілька годин після публікації першого посту щодо цієї ситуації політик виклав наступний, у якому пояснив, що головним питанням засідання облради, яке відбулося у присутності військових, було усунення з посади голови органу представника "Слуги народу" Олексія Петрова, "який і так не тримався за крісло".

"Але ж все можна було зробити по закону, без порушення процедури. Заслухати звіт Голови облради, задати питання. Замість того, щоб залучати людей зі зброєю, вдягнутих у військову форму не української армії, до блокування трибуни та сесійної зали", — заявив Тищенко.

Також він звернув увагу на те, що перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький, який був на засіданні, аплодував у присутності озброєних людей.

[ + – ] Перший заступник голови ОДА Білецький аплодує на засіданні облради

Що саме викликало у чиновника таку реакцію Тищенко не повідомив.

Народний депутат додав, що політичні опоненти "Слуги народу" "намагалися розхитати ситуацію у всіх радах Закарпаття", де пропрезидентська політсила має більшість. Водночас, за словами Тищенка, у міській раді Ужгорода "почався демарш щодо усунення секретаря ради", "слуги" Арсена Мелкумяна.

"Але їм це не вдалося! Ми вистояли (…) І я дуже вдячний нашим колегам із фракції КМКС (Партія угорців України) та "За майбутнє", що вони проявили стійкість та не стали наступати на політичні граблі! Не пійшли на поводу у "ЄС" та "Батьківщиниʼ, — написав Тищенко, додавши, що всіх порушників буде покарано.

"І ми вам обіцяємо, саджати будемо", — резюмував нардеп.

Що сталося в Ужгороді

За даними видання Zaxid.net, 28 жовтня відбулося голосування за дострокове припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова, яка представляє партію "Слуга народу".

Перед початком запланованого того дня засідання біля будівлі, де розташовані облрада та ОДА, на Народній площі пройшов мітинг проти об'єднання комунальних лікарень та бібліотек. За 10 хвилин до початку засідання облради на офіційному сайті органу було опубліковано розпорядження Петрова про перенесення сесії на 25 листопада.

Проте депутати облради самостійно зібралися на засідання, відправили у відставку Петрова та обрали замість нього Володимира Чубірка з політичної сили "Рідне Закарпаття". Петров назвав це рішення незаконним, тоді як Чубірко заявив протилежне.

"Все законно. На сайті є повідомлення про скликання сесії, у залі були присутні більше половини депутатів. Ми приймали важливі рішення для області, про кисневі концентратори, зміни до бюджету, які стосуються ковіду. І ми прийняли рішення зняти голову Закарпатської обласної ради за ці всі маніпуляції, що відбуваються сьогодні в облраді", – сказав Чубірко.

Також політик повідомив, що Петрова зняли з посади виходячи з "політичної некоректності стосовно праці в обласній раді" та "переслідування національних меншин". Чубірко пояснив, що керівник Партії угорців України Василь Брензович, який підозрюється у укладанні фіктивних договорів угорського благодійного фонду, наразі перебуває за кордоном "з незрозумілої причини".

"Якщо він у чомусь винен, оприлюдніть це, скажіть закарпатській громаді, у чому винен Брензович. Я його знаю понад 20 років…", — додав політик.

Олексій Петров, у свою чергу, поскаржився на інцидент до прокуратури.

"Я продовжую роботу як голову обласної ради відповідно до законів України", — додав він.

Нагадаємо, з кінця березня 2021 року Тищенко очолює Закарпатський осередок партії "Слуга народу".

Вже у липні у присутності представника пропрезидентської політсили депутати міської ради усунули з посади секретаря члена "Європейської солідарності" Андрія Рибу, замінивши його на "слугу народу" Арсена Мелкумяна.